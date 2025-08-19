A 27 éves angol válogatott támadó, Marcus Rashford ezen a nyáron került kölcsönbe a Manchester Unitedtől a Barcelona együtteséhez, vételi opcióval.

A Barcelona mentheti meg Marcus Rashford karrierjét

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Újra szerelmes a Barcelona sztárja, Marcus Rashford

Ha jól teljesít a táamdó, ez a szerződés a tíz éves manchesteri időszakának lezárását is jelentheti. Ugyanakkor Rashford azonban a hírek szerint nem egyedül érkezett teljesen ismeretlen közegbe: a barcelonai mindennapokban régi-új párja, Lucia Loi is mellette van.

A párost nemrég ugyanis együtt látták Barcelona belvárosában. Egy szurkolói felvételen Rashford autogramokat osztott a Camp Nou közelében, miközben barátnője az anyósülésről figyelte a jelenetet.

A spanyolországi beilleszkedésben Lucia komoly szerepet játszik: úgy tudni, Rashford kifejezetten azért kérte, hogy tartson vele, hogy nyugodtan, a futballra összpontosítva kezdhesse meg katalán karrierjét.

Marcus Rashford és Lucia Loi története egészen a középiskolai évekig nyúlik vissza, amikor mindketten az Ashton on Mersey-be jártak Manchesterben. Kapcsolatuk akkor bontakozott ki, amikor Rashford berobbant a köztudatba: 2016 februárjában, a Midtjylland elleni Európa-liga-találkozón debütált a Manchester Unitedben, méghozzá két góllal.

marcus rashford is back with his childhood sweetheart lucia loi 👀 pic.twitter.com/YPglZORIqM — ⚡ (@UTDCJ_) August 18, 2025

Szerelmük azonban nem volt mindig felhőtlen. 2021-ben a koronavírus-járvány alatt szakítottak, majd egy évvel később újra egymásra találtak. 2022-ben Los Angelesben Rashford eljegyezte Luciát egy negyedmillió fontos gyűrűvel, de az eljegyzés 2023 nyarán véget ért, miután az angol csatárt egy másik modellel látták Miamiban. Akkor úgy tűnt, végleges a szakítás, mondván: „a kapcsolat egyszerűen kifulladt.”

Most azonban ismét együtt mutatkoznak Barcelonában, és úgy tűnik, új fejezet kezdődhet közös életükben. Rashford maga is elismerte, hogy a költözést elsősorban saját futballkarrierje újraindításának szánja. Az Aston Villánál töltött félév után most először próbálja ki magát külföldön.

„Szükségem van a boldogságra ahhoz, hogy a legjobb futballomat játsszam” – nyilatkozta a Sport című spanyol lapnak. –

A futball számomra minden. Ez az életem gyerekkorom óta, és nem ismerek más utat. Barcelonában az első pillanattól kezdve jól érzem magam, a pályán pedig meccsről meccsre többet tanulok.

Ez a világ legjobb helye ahhoz, hogy élvezd a játékot és fejlődj.”