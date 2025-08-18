Diana Lapo, a brit bikinimodell már gyerekkorában komoly érdeklődést mutatott a testépítés és a modellkedés iránt.

Diana Lapo, az Európa-bajnok bikinimodell

Fotó: diana.lapo@instagram

A 22 éves szépség azonban nemcsak a testével foglalkozik, a londoni kutató egyetemen végezte tanulmányait, mielőtt modellkedni kezdett.

A szépséges bikinimodelltől mindenkinek eláll a lélegzete

Diana Lapo bikinimodellként Európa-bajnok volt, ez pedig jelentősen növelte ismertségét. Ezt követően kezdett fitneszmodellkedni, melynek hatására komoly márkák figyelmét is felkeltette. A 22 éves szépség divat- és fitneszmárkákkal dolgozik együtt, többnyire a TikTok-csatornáján és az Instagramon-oldalán népszerűsíti a sportruházatokat, valamint a szépségápolással és az egészséggel kapcsolatos márkákat.

Diana Lapo mostanság ringlányként is kipróbálta magát, vagyonát 600 ezer dollárra becsülik. A modellként betöltött szerepe, valamint széles körű Instagram- és TikTok-jelenléte jelentősen hozzájárult pénzügyi sikeréhez.