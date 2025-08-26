A világhírű teniszező, Boris Becker idén júniusban jelentette be: ötödik gyermekét várja, miután Lilian de Carvalho Monteiro első közös babájukat hordja a szíve alatt.

Boris becker, és a szexi terhes felesége, Lilian de Carvalho Monteiro

Fotó: GEORG WENDT / DPA

Boris Becker és a szexi felesége a vörös szőnyegen vonultak

Az örömhírt egy videóval osztotta meg Instagram-oldalán, melyben felesége látható gömbölyödő pocakkal, a posztban pedig így fogalmazott: „Úton van egy kis csoda… A java csak most jön.”

A pár 2024 szeptemberében, Portofinóban kötötte össze az életét egy háromnapos, igazi olasz álomesküvőn. Azóta Milanóban élnek, kapcsolatuk 2019-re nyúlik vissza – Becker számára Lilian az első olyan társ, akivel tényleg egyenlő partnerként alkot párost.

A díjátadón Becker elegáns fekete csíkos öltönyt, míg Lilian csillogó, rózsaszín ruhát viselt. Az eseményen Becker a vörös szőnyegen találkozott Jürgen Klopp-pal, a Liverpool korábbi menedzserével is, akivel szívélyesen üdvözölték egymást – a jelenet gyorsan bejárta a sporthíroldalakat.

Boris Beckernek jelenleg négy gyermeke van korábbi kapcsolataiból. Első felesége, Barbara Becker két fiút, szült neki, Noah-t és Eliast. Lilly Beckerrel egy közös fia van, Amadeus, a lánya, Anna Ermakova pedig az orosz-brit modell, Angela Ermakova gyermekeként született. Az ötödik Becker-baba érkezése újabb fejezetet nyit a teniszikon magánéletében.

A teniszlegenda többször is elmondta: Lilian jelentős támaszt jelentett számára élete legnehezebb időszakában, amikor szakmailag és magánéletileg is mélyponton volt. Így fogalmazott egy interjúban: