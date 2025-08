Döbbenetes történet látott napvilágot Mauro Icardi életéből. A botrányhős játékos neve sokak számára a futballpályáról és a bulvárlapok címlapjáról is ismerős lehet – a világhírű argentin csatár nem csupán góljaival, hanem magánéletével is gyakran kerül a reflektorfénybe. Most egy régi csapattársa osztott meg megdöbbentő történetet arról, milyen is volt a fiatal Icardi az FC Barcelona legendás akadémiáján, a La Masiában.

Sergi Gómez, aki azóta megfordult több spanyol élvonalbeli csapatban is – például a Sevillában és az Espanyolban –, a Post United podcastben emlékezett vissza arra az időszakra, amikor a botrányhős Mauro Icardival együtt lakott Barcelonában. A botrányhős focista, Mauro Icardi ezúttal sem a játéka miatt került a címlapokra

Fotó: AHMET OKATALI / ANADOLU A botrányhős focista fiatalon sem bírt magával A történet pedig nem csak különös, hanem egészen meghökkentő is. „Mauro egy nap azt mondta: 'Sergi, gyere velem a közeli parkba' – mesélte a korábbi csapattárs. – Nála volt egy Y-alakú faág, amit előző nap faragott ki, és egy gumiszalag, amit rákötött. Egy házilag készített csúzli volt.” A két fiatal elindult a parkba, ahol Icardi kiszúrt egy magas fenyőfán üldögélő galambot: Mondta, hogy nézzem csak, mi van ott fent. Megfogott egy követ, meghúzta a csúzlit, és bumm. a galamb lezuhant körülbelül 20-30 méter magasból. A történet viszont ezen a ponton vált igazán bizarrá. Gómez elmondása szerint Icardi ezután hazavitte a madarat, megkopasztotta, felhúzta egy drótra, tüzet rakott, és el is fogyasztotta a galambot – mindezt barátja szeme láttára. „Csak ültem ott, és azt gondoltam: 'Mi vár még rám, ha így kezdjük?'” – idézte fel Gómez. Annak ellenére, hogy a galambos történet sokak számára talán megdöbbentő vagy zavarba ejtő, Sergi Gómez végül pozitívan nyilatkozott egykori lakótársáról: „Sok mindent átéltünk együtt. Ha ma meglátna, tudná, hogy ezt a kapcsolatot örökre a szívemben őrzöm.”

