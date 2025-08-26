A karneváli hangulatról semmiképp sem akart lemaradni a Chelsea-sztár: a mulatságos, műrasztákkal kiegészített sapkában szinte lehetetlen volt felismerni.

Vajon melyik Chelsea-sztár van a képen?

Fotó: Instagram

A Chelsea-sztár műrasztás álcában sokkolt

A futballista a jamaicai ételeket kínáló stand előtt is megállt egy fotó erejéig, amelyhez azt írta: „Beolvadás”.

Alig lehetett felismerni a sztárfocistát

Fotó: Instagram

Nem meglepő, hogy ezt az öltözéket választotta, ugyanis

családjának karibi gyökerei régóta ismertek: nagypapája a St. Kitts szigetéről származik.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿👀 Cole Palmer in disguise at Notting Hill Carnival. pic.twitter.com/ZNUBRxmaQe — 🥷🏾✞✰ (@TheAfricaLad_) August 26, 2025

Kitalálta már kiről van szó? Ha nem, íme a megoldás: Cole Palmer.

Palmernek a nyáron különleges élményben volt része, amikor a Chelsea klubvilágbajnoki győzelme után ellátogatott a karibi szigetre.

„Nagyon különleges érzés volt St. Kittsre érkezni a trófea megnyerése után” – mesélte akkor. –

A nagypapám itt szeretett bele a futballba. A sziget gyönyörű és rendkívül nyugodt. Már alig várom, hogy felfedezhessem a hegyeket, az esőerdőt, a tengert – és a helyi ételeket.

Miközben Palmer a karneválon szórakozott, a szurkolók aggódnak érte. A játékos ugyanis ágyéksérüléssel bajlódik, amely miatt MRI-vizsgálaton esett át a múlt héten. A középpályás a West Ham elleni 5–1-es győzelem előtt a bemelegítés során jelezte a problémát, így végül nem lépett pályára. Enzo Maresca vezetőedző elárulta, Palmer már napok óta fájdalmakkal küzdött:

„A Palace elleni meccsen sem volt százszázalékos, de nagy erőfeszítést tett. A legutóbbi napokban viszont nem javult, sőt, a bemelegítés közben újra érzett valamit, ezért nem kockáztattunk” – mondta a tréner.

Cole Palmer tehát nem csak a pályán hódít, persze a Chelsea-drukkerek elsősorban abban bíznak, hogy hamarosan újra a pályán láthatják, immár sérülésmentesen.