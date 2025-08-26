Live
A fiatal sztárfocista egészen más oldaláról mutatkozott be a londoni Notting Hill Karneválon, ahol szinte lehetetlen volt felismerni. Az angol válogatott sztár a pályán megszokott Chelsea-mez helyett hétköznapi öltözetben jelent meg a tömegben, ám az álcája miatt mégis nagy feltűnést keltett. A kifejezetten meleg időben a középpályás egy fekete hosszú ujjú felsőt, óriási napszemüveget, fekete maszkot és egy műrasztákkal kiegészített sapkát viselt. Kitalálja, hogy kiről van szó?

A karneváli hangulatról semmiképp sem akart lemaradni a Chelsea-sztár: a mulatságos, műrasztákkal kiegészített sapkában szinte lehetetlen volt felismerni.

Chelsea, Cole Palmer
Vajon melyik Chelsea-sztár van a képen?
Fotó: Instagram

A Chelsea-sztár műrasztás álcában sokkolt

A futballista a jamaicai ételeket kínáló stand előtt is megállt egy fotó erejéig, amelyhez azt írta: „Beolvadás”.  

Alig lehetett felismerni a sztárfocistát
Fotó: Instagram

Nem meglepő, hogy ezt az öltözéket választotta, ugyanis 

családjának karibi gyökerei régóta ismertek: nagypapája a St. Kitts szigetéről származik.

Kitalálta már kiről van szó? Ha nem, íme a megoldás: Cole Palmer.

Palmernek a nyáron különleges élményben volt része, amikor a Chelsea klubvilágbajnoki győzelme után ellátogatott a karibi szigetre.  

„Nagyon különleges érzés volt St. Kittsre érkezni a trófea megnyerése után” – mesélte akkor. – 

A nagypapám itt szeretett bele a futballba. A sziget gyönyörű és rendkívül nyugodt. Már alig várom, hogy felfedezhessem a hegyeket, az esőerdőt, a tengert – és a helyi ételeket.

Miközben Palmer a karneválon szórakozott, a szurkolók aggódnak érte. A játékos ugyanis ágyéksérüléssel bajlódik, amely miatt MRI-vizsgálaton esett át a múlt héten. A középpályás a West Ham elleni 5–1-es győzelem előtt a bemelegítés során jelezte a problémát, így végül nem lépett pályára. Enzo Maresca vezetőedző elárulta, Palmer már napok óta fájdalmakkal küzdött:  

„A Palace elleni meccsen sem volt százszázalékos, de nagy erőfeszítést tett. A legutóbbi napokban viszont nem javult, sőt, a bemelegítés közben újra érzett valamit, ezért nem kockáztattunk” – mondta a tréner.  

Cole Palmer tehát nem csak a pályán hódít, persze a Chelsea-drukkerek elsősorban abban bíznak, hogy hamarosan újra a pályán láthatják, immár sérülésmentesen.  

