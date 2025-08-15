Claire Bradbury csütörtökön bejelentette lemondását az angol Salford rögbicsapatának operatív igazgatói posztjáról, mivel még mindig várja a júliusi fizetését. A klub női alkalmazottja megdöbbentő levelet írt, melyben azt állította, hogy a tulajdonosok azt javasolták neki, feküdjön le valakivel az irányító testületből.

Claire Bradbury a botrány után azonnal lemondott a posztjáról

Fotó: prolificnorth.co.uk

Claire Bradbury megdöbbentő esetről számolt be

„Fontos, hogy megosszak valami személyesebbet vezető pozícióban dolgozó nőként az üzleti életben.

Nem elfogadható a tulajdonosok részéről a nőgyűlölő, nem megfelelő nyelvezet, amely azt sugallja, hogy feküdjek le a rögbiliga egyik testületi tagjával, hogy elsimítsam a dolgokat.

Akkoriban csendben maradtam, mert azt akartam, hogy a klub sikeres legyen” – tette közzé LinkedIn-profilján a Salford operatív igazgatója.

„Csalódtam saját magamban, hogy akkor nem álltam ki ez ellen, ezért most hangot adok ennek, mivel ezt mindenkinek tudnia kell a rögbi bajnokság integritása és fejlődése, valamint a sportban dolgozó összes nő érdekében” – tette hozzá a sértett.

👹 Salford' COO Claire Bradbury has resigned and accused their owners of using misogynistic language, suggesting that she sleep with an RFL individual, in a damning letter explaining her decision to leave the club...https://t.co/zQhSRScBfX — Love Rugby League (@loverugbyleague) August 14, 2025

Bradbury arra is kitért, hogy a Salfordnál történt tulajdonosváltás óta rendszeresen késnek a fizetések, és hatalmas káosz uralkodik a klubnál, amely megfelelő stratégia nélkül próbál működni.

„Ennek ellenére csapatunk továbbra is eleganciát és professzionalizmust tanúsított, fáradhatatlanul dolgozva a klub és szurkolói javára. Véleményem szerint a sportban az erős vezetés átláthatóságot, tiszteletet, a szurkolók és a kultúra megértését, valamint a tapasztalt személyzet meghallgatására való hajlandóságot igényel” – tette hozzá a megalázott nő.