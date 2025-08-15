Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Bemutatjuk az italt, amely elpusztíthatja a rákos sejteket

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Salford rögbicsapatánál nem mindannapi botrányt robbantott ki az egyik női vezető. Claire Bradbury szerint a tulajdonosok arra kérték, feküdjön le valakivel az irányító testületből, hogy „elsimítsa a dolgokat”.

Claire Bradbury csütörtökön bejelentette lemondását az angol Salford rögbicsapatának operatív igazgatói posztjáról, mivel még mindig várja a júliusi fizetését. A klub női alkalmazottja megdöbbentő levelet írt, melyben azt állította, hogy a tulajdonosok azt javasolták neki, feküdjön le valakivel az irányító testületből.

Claire Bradbury
Claire Bradbury a botrány után azonnal lemondott a posztjáról
Fotó: prolificnorth.co.uk

Claire Bradbury megdöbbentő esetről számolt be

„Fontos, hogy megosszak valami személyesebbet vezető pozícióban dolgozó nőként az üzleti életben. 

Nem elfogadható a tulajdonosok részéről a nőgyűlölő, nem megfelelő nyelvezet, amely azt sugallja, hogy feküdjek le a rögbiliga egyik testületi tagjával, hogy elsimítsam a dolgokat. 

Akkoriban csendben maradtam, mert azt akartam, hogy a klub sikeres legyen” – tette közzé LinkedIn-profilján a Salford operatív igazgatója.

„Csalódtam saját magamban, hogy akkor nem álltam ki ez ellen, ezért most hangot adok ennek, mivel ezt mindenkinek tudnia kell a rögbi bajnokság integritása és fejlődése, valamint a sportban dolgozó összes nő érdekében” – tette hozzá a sértett.

Bradbury arra is kitért, hogy a Salfordnál történt tulajdonosváltás óta rendszeresen késnek a fizetések, és hatalmas káosz uralkodik a klubnál, amely megfelelő stratégia nélkül próbál működni. 

„Ennek ellenére csapatunk továbbra is eleganciát és professzionalizmust tanúsított, fáradhatatlanul dolgozva a klub és szurkolói javára. Véleményem szerint a sportban az erős vezetés átláthatóságot, tiszteletet, a szurkolók és a kultúra megértését, valamint a tapasztalt személyzet meghallgatására való hajlandóságot igényel” – tette hozzá a megalázott nő.

  • Kapcsolódó cikkek
Elképesztő botrány: szexuálisan zaklatta a riporternőt a focicsapat kabalafigurája
Pedofil botrány: 11 éves kislánnyal szexelt két magyar sztársportoló
Gyökeres átigazolása után emberölési kísérlet okozott döbbenetet

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!