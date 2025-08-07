Cowboykalapban őrjítette meg a szurkolókat Luis Suárez, aki az Inter Miami hőse volt a Leagues Cup szerdai csoportmeccsén az UNAM ellen.

Luis Suárez a cowboykalapban

Fotó: X

Cowboykalapban köszöntötte fel a kislányát Luis Suárez

A Javier Mascherano vezette Miami a torna csoportkörét nyolc ponttal (2 győzelem, 1 döntetlen) zárta, így a rájátszás első körében hazai pályán fogadhatja mexikói ellenfelét augusztus 19-én vagy 20-án.

A találkozó első félidejében a Pumas tűnt jobnak, és a 34. percben meg is szerezte a vezetést: az amerikai születésű Jorge Ruvalcaba remekül lépett ki a védők mögül, és Pedro Vite ívelését váltotta gólra.

Az első félidő hajrájában viszont Suárez vette kézbe az irányítást: Yannick Bright hosszú indítását mesterien tette középre balról, De Paul pedig higgadtan lőtt a kapuba – ez volt az argentin középpályás első gólja Inter Miami színeiben. A második félidő elején Suárez ismét betalált – igaz, les miatt érvénytelenítették a találatot. De az 59. percben már semmi nem állta útját: miután a bíró kezezést ítélt a Pumas középpályása, Jose Caicedo ellen, Suárez klasszikus panenkás büntetővel vette be a kaput, megszerezve idei 10. gólját.

A gól után különleges jelenet következett: Suárez a kispadhoz szaladt, és egy cowboykalapot húzott a fejére, amelyen a „Delfi” felirat volt látható – egyértelmű utalás lánya, Delfina közelmúltbeli születésnapjára. A megható pillanatot egy levegőbe küldött puszival tetézte.

JAJAJA, EL FESTEJO DE LUCHO SUÁREZ A LO COWBOY. 🇺🇾👢pic.twitter.com/uqXMAE2VlL — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 7, 2025

A 67. percben Tadeo Allende még elhibázott egy komoly helyzetet, két perccel később viszont Suárez gólpasszából ő is betalált, ezzel lezárva az összecsapást. A végeredmény 3–1 lett az Inter Miami javára, a hazai szurkolók legnagyobb örömére.

Bár a sérült Lionel Messi nélkül lépett pályára a csapat, Luis Suárez ismét megmutatta klasszisát – mesteri teljesítménye és cowboykalapos ünneplése emlékezetessé tette az estét a DRV PNK Stadionban. A floridaiak vasárnap már az MLS alapszakaszában folytatják, méghozzá rangadóval Orlando City vendégeként.