Eljött a nagy pillanat, amiről már egy ideje cikkezik a bulvársajtó, de csak hétfőn lett hivatalos. Közel tíz évnyi együttlét után a 40 éves Cristiano Ronaldo megkérte Georgina Rodríguez kezét. A portugál sztár és élettársa közesen nevelik öt gyermeküket.

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez 2016 óta van együtt jóban-rosszban

Fotó: WALEED ZEIN / ANADOLU

Szoboszlait másolja Cristiano Ronaldo

Ronaldo 2016 óta van együtt az argentin-spanyol modell, Georgina Rodríguezzel. A barna hajú szépséggel öt gyermeket nevelnek közösen, közülük egy fiúnak az édesanyja Georgina. Ronaldo talán Szoboszlai Dominik példájából vette a bátorságot: a magyar válogatott csapatkapitánya és a Liverpool sztárja 2024 októberében kérte meg párja, Buzsik Borka kezét, akivel idén tavasszal össze is házasodtak, és már a kislányuk is megszletett.

Ronaldóék fordítottak a sorrenden, a gyerekek után jöhetett az eljegyzés, ami a hétvégén történt meg. A portugál sztár korábban azt mondta, „majd, ha érzi azt a bizonyos kattanást”, akkor lesz esküvő, de tavasszal már sokan hitték azt, hogy megvolt az eljegyzés, amikor Georgina egy óriási gyémántgyűrűt villantott, a közösségi oldalán pedig esküvői témájú vacsoraképet osztott meg.

Az eljegyzés azonban most lett hivatalos: Georgina ugyanis egy minden képzeletet felülmúlóan hatalmas gyűrűvel az ujján fogja Ronaldo kezét az Instájára kitett képen, ami mellett ez olvasható: „Igen. Ebben és minden más életben is.”

Kapcsolódó cikkek: