Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Újabb elképesztő fordulat Trump oroszországi látogatása körül!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Szoboszlai Dominik még a legnagyobb világsztároknak is irányt mutat. Legalábbis miért ne gondolhatnánk azt, hogy Cristiano Ronaldo is a magyar válogatott csapatkapitányának példáját követve kérte meg barátnője, élettársa, Georgina Rodriguez kezét.

Eljött a nagy pillanat, amiről már egy ideje cikkezik a bulvársajtó, de csak hétfőn lett hivatalos. Közel tíz évnyi együttlét után a 40 éves Cristiano Ronaldo megkérte Georgina Rodríguez kezét. A portugál sztár és élettársa közesen nevelik öt gyermeküket.

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - DECEMBER 27: Al-Nassr player Cristiano Ronaldo (2nd L) and Georgina Rodriguez (L) attend the Globe Soccer Dubai Awards 2024 as part of the Dubai International Sports Conference 2024 in Dubai, United Arab Emirates (UAE) on December 27, 2024. Waleed Zein / Anadolu (Photo by Waleed Zein / Anadolu via AFP)
Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez 2016 óta van együtt jóban-rosszban
Fotó: WALEED ZEIN / ANADOLU

Szoboszlait másolja Cristiano Ronaldo

Ronaldo 2016 óta van együtt az argentin-spanyol modell, Georgina Rodríguezzel. A barna hajú szépséggel öt gyermeket nevelnek közösen, közülük egy fiúnak az édesanyja Georgina. Ronaldo talán Szoboszlai Dominik példájából vette a bátorságot: a magyar válogatott csapatkapitánya és a Liverpool sztárja 2024 októberében kérte meg párja, Buzsik Borka kezét, akivel idén tavasszal össze is házasodtak, és már a kislányuk is megszletett.

Ronaldóék fordítottak a sorrenden, a gyerekek után jöhetett az eljegyzés, ami a hétvégén történt meg. A portugál sztár korábban azt mondta, „majd, ha érzi azt a bizonyos kattanást”, akkor lesz esküvő, de tavasszal már sokan hitték azt, hogy megvolt az eljegyzés, amikor Georgina egy óriási gyémántgyűrűt villantott, a közösségi oldalán pedig esküvői témájú vacsoraképet osztott meg.

Az eljegyzés azonban most lett hivatalos: Georgina ugyanis egy minden képzeletet felülmúlóan hatalmas gyűrűvel az ujján fogja Ronaldo kezét az Instájára kitett képen, ami mellett ez olvasható: „Igen. Ebben és minden  más életben is.”

Kapcsolódó cikkek:

Ronaldót a BL-győztes szupersztár mentheti meg a szaúdi szégyentől
Gyönyörű helyen jegyezte el csodaszép szerelmét Dárdai Pál fia – fotó
Újabb képek kerültek elő Szoboszlai Dominik esküvőjéről – fotók

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!