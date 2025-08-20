Az angol bulvárforrások szerint Dani Meneses, modell és ingatlanügyekkel foglalkozó szakember. A pletykalapok biztosak benne, hogy a hölgy Hugo Ekitike párja. Ezt támaszthatja alá az is, hogy az Eintracht Frankfurt korábbi csatára Meneses több bejegyzése alá is kommentelt az Instagramon.
Ekitike és Meneses együtt tűnt fel Marokkóban, innen erednek a pletykák is. Dani Meneses modellként ismert, de nemzetközi ingatlanközvetítőkén hivatkozik magára. Az Instagram oldaláról arra lehet következtetni, hogy Miamiban él, de francia modell.
A 23 éves Hugo Ekitike Reimsben született, a 2021/22-es szezonban robbant be, 2022-ben csapott le rá a Paris Saint-Germain, de ott kevés játéklehetőséget kapott. 2024 januárjában az Eintracht Frankfurthoz igazolt, ahol annyira l teljesített, hogy lecsapott rá a Liverpool.
