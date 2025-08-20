Az angol bulvárforrások szerint Dani Meneses, modell és ingatlanügyekkel foglalkozó szakember. A pletykalapok biztosak benne, hogy a hölgy Hugo Ekitike párja. Ezt támaszthatja alá az is, hogy az Eintracht Frankfurt korábbi csatára Meneses több bejegyzése alá is kommentelt az Instagramon.

Dani Meneses a pletykák szerint Hugo Ekitike párja

Fotó: instagram.com/danimeneses._/

Dani Meneses a titokzatos

Ekitike és Meneses együtt tűnt fel Marokkóban, innen erednek a pletykák is. Dani Meneses modellként ismert, de nemzetközi ingatlanközvetítőkén hivatkozik magára. Az Instagram oldaláról arra lehet következtetni, hogy Miamiban él, de francia modell.

A 23 éves Hugo Ekitike Reimsben született, a 2021/22-es szezonban robbant be, 2022-ben csapott le rá a Paris Saint-Germain, de ott kevés játéklehetőséget kapott. 2024 januárjában az Eintracht Frankfurthoz igazolt, ahol annyira l teljesített, hogy lecsapott rá a Liverpool.

