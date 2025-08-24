Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A világ egyik, ha nem a legszexisebb sportriporternője ismét felrobbantotta az internetet. A szépséges Diletta Leotta megosztott néhány pikáns képet magáról a közösségi oldalán, a fotók pedig óriási sikert arattak a rajongói körében. A 34 éves bombázó nem szégyellős, korábban egy reklámot is betiltottak miatta, mert úgy vélték, káros hatással lehet a gyerekek számára.

A Liverpool korábbi kapusának, Loris Kariusnak a felesége óriási népszerűségnek örvend Olaszországban. A DAZN gyönyörű műsorvezetője, Diletta Leotta a Serie A 2025/2026-os szezonjában is sokat lesz a stúdióban és a helyszíneken, így az olasz futball rajongói gyakran láthatják majd a 34 éves bombázót a közvetítések idején. Leotta a közösségi médiában továbbra is aktív, 9,2 milliós követőtáborát pedig ismét sikerült meglepnie az Instagramon.

Diletta, Diletta Leotta, Loris Karius
Diletta Leotta óriási népszerűségnek örvend Olaszországban
Fotó: dilettaleotta@instagram

Diletta Leotta megint mindenkit elkápráztatott

A dögös műsorvezetőnő a szülőföldjén, Szicíliában készített magáról merész képeket, áttetsző ruhája nem sokat bízott a fantáziára, ráadásul melltartót sem vett fel.

„Gyönyörű istennő!” – kommentelte az egyik rajongója a fotók láttán. 

„Az istennő visszatért” 

– jelentette ki egy másik hódolója. „Tudok egynél több lájkot is adni?” – tette fel a kérdést Leotta egyik lelkes követője.   

Leotta nemcsak szépségével hódította meg a közönséget, hanem szakmai elkötelezettségével is. 

Gyakran hangsúlyozza, hogy kemény munkával érte el a sikereit, saját bevallása szerint minden adás előtt órákig tanulmányozza a statisztikákat és híreket. „Nem engedhetek meg magamnak hibákat” – árulta el egy interjúban.

Férjével kapcsolatban már az első találkozásukkor tudta, hogy ő álmai férfija. Ez a sorsdöntő pillanat a párizsi divathéten történt, ahol Karius tette meg az első lépést. A kapcsolatuk gyorsan elmélyült, ugyanis néhány hónappal később Leotta teherbe esett, és 2023 augusztusában megszületett kislányuk, Aria. Egy évvel később, 2024-ben a pár Szicílián tartott egy fényűző esküvőt, amelyen 160 vendég vett részt.

Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Diletta Leotta
Galéria: Tökéletes fenekénél csak hatalmas mellei káprázatosabbak a potyakirály kapus bombázó barátnőjének
1/23
Tökéletes fenekénél csak hatalmas mellei káprázatosabbak a potyakirály kapus bombázó barátnőjének

Idén tavasszal a dögös sportriporternő azzal került a címlapokra, hogy túl szexi reklámot csinált, amit azért tiltottak be, mert szexualizálja a gyerekeket. Az olasz szépség a U-Power új cipőjét reklámozta, a kisfilmben pedig egy kisgyerek előtt énekel a színpadon, aki ámulva figyeli őt. A reklámban több férfi is látható, akik tátott szájjal nézik az új produkciót, az egyikük pedig bizarr módon az arcát dörzsöli. A reklámot azonban betiltották, mert a hírek szerint megsértette a gyermekek védelmét szolgáló törvényt. 

Kapcsolódó cikkek

Az Európa-bajnok bikinimodellre ringlányként is óriási jövő vár – képek
A szexi olimpiai bajnok fenekét alig takarja valami – fotók
A dögös olasz szépség meghódíthatja Angliát a világ legjobb kapusával – képek

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!