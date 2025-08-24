A Liverpool korábbi kapusának, Loris Kariusnak a felesége óriási népszerűségnek örvend Olaszországban. A DAZN gyönyörű műsorvezetője, Diletta Leotta a Serie A 2025/2026-os szezonjában is sokat lesz a stúdióban és a helyszíneken, így az olasz futball rajongói gyakran láthatják majd a 34 éves bombázót a közvetítések idején. Leotta a közösségi médiában továbbra is aktív, 9,2 milliós követőtáborát pedig ismét sikerült meglepnie az Instagramon.

Diletta Leotta óriási népszerűségnek örvend Olaszországban

Fotó: dilettaleotta@instagram

Diletta Leotta megint mindenkit elkápráztatott

A dögös műsorvezetőnő a szülőföldjén, Szicíliában készített magáról merész képeket, áttetsző ruhája nem sokat bízott a fantáziára, ráadásul melltartót sem vett fel.

„Gyönyörű istennő!” – kommentelte az egyik rajongója a fotók láttán.

„Az istennő visszatért”

– jelentette ki egy másik hódolója. „Tudok egynél több lájkot is adni?” – tette fel a kérdést Leotta egyik lelkes követője.

Leotta nemcsak szépségével hódította meg a közönséget, hanem szakmai elkötelezettségével is.

Gyakran hangsúlyozza, hogy kemény munkával érte el a sikereit, saját bevallása szerint minden adás előtt órákig tanulmányozza a statisztikákat és híreket. „Nem engedhetek meg magamnak hibákat” – árulta el egy interjúban.

Férjével kapcsolatban már az első találkozásukkor tudta, hogy ő álmai férfija. Ez a sorsdöntő pillanat a párizsi divathéten történt, ahol Karius tette meg az első lépést. A kapcsolatuk gyorsan elmélyült, ugyanis néhány hónappal később Leotta teherbe esett, és 2023 augusztusában megszületett kislányuk, Aria. Egy évvel később, 2024-ben a pár Szicílián tartott egy fényűző esküvőt, amelyen 160 vendég vett részt.