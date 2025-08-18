Focimeccsen kutyát kergetni már-már hétköznapi látványnak számít. A Giro d'Italián látott kecsketámadás már szintlépést jelent, ahogy a golfpályán randalírozó aligátor is. Magyarország pedig egy focimeccsre járó disznóval került fel az állatos térképre.

Csak reméljük, hogy nem a böllér elől iszkolt a disznó

Fotó: Veol.hu

Disznó a focipályán

A Veszprém vármegyei online lap, a Veol.hu tette közzé a mögöttünk hagyott hétvége legszórakoztatóbb hazai futballpillanatait. Az sajnos, nem derül ki, hogy pontosan hol, csak annyi, hogy a vármegyei 3. osztályban történt az eset, miszerint egyszer csak egy szépen kihízott malac lépett pályára az oldalvonal mellett. Nem kellett biztatni, a döbbent játékosok között azonnal az egyik kapu felé vette az irányt, és tempósan támadásba lendült.

A Tik-tok videón hallható lakodalmas veretés helyett meghallgattuk volna, hogy a helyi szakértők hogy közvetítik az eseményeket.