Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Elképesztő: Trump majdnem kiviharzott a Putyin-csúcsról; elmondjuk, miért!

Link másolása
Vágólapra másolva!
A kutya a focipályán már snassz... Egy Veszprém vármegyei 3. osztályban egy pályára rohanó és ott bámulatos szlalomot kivágó disznó megjelenése okozott vidám perceket.

Focimeccsen kutyát kergetni már-már hétköznapi látványnak számít. A Giro d'Italián látott kecsketámadás már szintlépést jelent, ahogy a golfpályán randalírozó aligátor is. Magyarország pedig egy focimeccsre járó disznóval került fel az állatos térképre.

disznó
Csak reméljük, hogy nem a böllér elől iszkolt a disznó
Fotó: Veol.hu

Disznó a focipályán

A Veszprém vármegyei online lap, a Veol.hu tette közzé a mögöttünk hagyott hétvége legszórakoztatóbb hazai futballpillanatait. Az sajnos, nem derül ki, hogy pontosan hol, csak annyi, hogy a vármegyei 3. osztályban történt az eset, miszerint egyszer csak egy szépen kihízott malac lépett pályára az oldalvonal mellett. Nem kellett biztatni, a döbbent játékosok között azonnal az egyik kapu felé vette az irányt, és tempósan támadásba lendült. 

A Tik-tok videón hallható lakodalmas veretés helyett meghallgattuk volna, hogy a helyi szakértők hogy közvetítik az eseményeket.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!