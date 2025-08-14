Gianluigi Donnarumma 2021 nyarán érkezett a Paris Saint-Germainhez, az utóbbi négy évben négy francia bajnoki címet és két Francia Kupát nyert, idén pedig kulcsszerepet játszott abban, hogy a párizsi csapat elhódította a Bajnokok Ligája-trófeát.

Gianluigi Donnarumma és Alessia Elefante, miután a PSG megnyerte a Bajnokok Ligáját

Fotó: alessiaelefante@instagram

Donnarummának azonban most távoznia kell, mert a csapat vezetőedzője, a spanyol Luis Enrique olyan kapust szeretne, aki a lábbal való játékban sokkal magabiztosabb, ezért a párizsi klub 40 millió euróért leigazolta a Lille kapusát, a 23 éves Lucas Chevalier-t.

Donnarumma Angliába költözhet a szépséges barátnőjével

A világ legjobb kapusa díjra idén is jelölt Donnarumma minden bizonnyal könnyedén talál magának csapatot, egybehangzó sajtóértesülések szerint a Manchester United és a City is szeretné leigazolni. Ha összejön a transzfer, az olasz kapus a szerelmével, Alessia Elefantével a szigetországba költözhet.

A belsőépítészként dolgozó nápolyi szépség nem egy tipikus focistafeleség, többnyire próbált távol maradni a reflektorfénytől. Az olasz szépség és Gianluigi Donnarumma már gyerekkoruk óta ismerik egymást, 2016-ban kezdtek járni, majd egy évvel később költöztek össze, amikor a világklasszis kapus betöltötte 18. életévét.

2024 májusában jelentették be, hogy első gyermeküket várják, majd szeptember 13-án megszületett a kisfiuk, aki a Leo nevet kapta. Egy hónappal később az olasz kapus Párizsban megkérte Alessia Elefante kezét, aki természetesen igent mondott.