Bár kevesebb mint tíz nap van hátra a 2025/26-os Premier League szezon kezdetéig, a Manchester United és a Manchester City játékosai idén sem mondtak le a nyár utolsó örömeiről. A világhírű rapper, Drake „Some Special Shows 4 U” elnevezésű turnéjának brit záróállomását a manchesteri Co-op Live arénában rendezték, ahol a város két nagy klubjának futballistái is feltűntek a közönség soraiban – természetesen luxus VIP boxokból élvezve az előadást.

A városi rivális Manchester United és City sztárfocistái együtt buliztak a világhírű rapper, Drake koncertjén.

a világhírű rapper, Drake, koncert
Nagyot buliztak a sztárfocisták a a világhírű rapper, Drake koncertjén
Fotó: instagram.com/saintsvipconcierge/

A világhírű rapper, Drake koncertjén buliztak a sztárfocisták

A United új sztárigazolása, 

Bryan Mbeumo a csapatkapitány Bruno Fernandes társaságában érkezett, velük tartott Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee, Leny Yoro, Ayden Hayden és Altay Bayindir is. A rendezvény szervezője, a Saints VIP Concierge közösségi oldalán így kommentálta a képeket: „Éjszaka a csillagok alatt. Öröm volt vendégül látni az est tagjait.”

Nem maradtak el a City játékosai sem: Erling Haaland ezúttal a védők, Ruben Dias és Manuel Akanji társaságában jelent meg a koncerten.. Haaland egy csoportos szelfit is megosztott a csapattársaival, majd a buli után fáradtan jelezte: 

legalább harminc slágert hallgattam végig, most már készen állok az alvásra.

A Premier League jvő hát pénteken kezdődik, amikor a három magyar focistát, Szoboszlai Dominikot, Pécsi Ármint és Kerkez Milost is a soraiban tudó címvédő Liverpool a Bournemouth-t fogadja az Anfielden. Szombaton a City a Wolverhampton vendége lesz, míg vasárnap a nyitókör rangadóján a Manchester United az Arsenalt látja vendégül az Old Traffordon.

Mindkét manchesteri klub komoly vérfrissítésen ment keresztül az igen aktív átigazolási időszakban.

A United legújabb szerzeménye, Bryan Mbeumo 71 millió fontért érkezett a Brentfordtól, Matheus Cunha pedig 62,5 millióért a Wolvestól szerződött az MU-hoz. A klub egyre közelebb jár ahhoz is, hogy megszerezze Benjamin Seskót az RB Leipzigtől megszerezze. A City időben lezavarta a nagy igazolásait: Tijjani Reijnders, Rayan Aït-Nouri, Marcus Bettinelli, Rayan Cherki és Sverre Nypan is új szerzeményként kezdik a szezont.

A két gigaklub számára azért is fontos a megújulás, mert a tavalyi idény csalódást keltő volt számukra: a Manchester United mindössze a 15. helyen zárt, ami történetének legrosszabb eredménye, ráadásul elveszítette az Európa-liga döntőt a Tottenham ellen. Pep Guardiola együttese is trófea nélkül zárta az idényt, 14 ponttal lemaradva a bajnok Liverpool mögött.

