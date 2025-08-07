A városi rivális Manchester United és City sztárfocistái együtt buliztak a világhírű rapper, Drake koncertjén.

Nagyot buliztak a sztárfocisták a a világhírű rapper, Drake koncertjén

Fotó: instagram.com/saintsvipconcierge/

A világhírű rapper, Drake koncertjén buliztak a sztárfocisták

A United új sztárigazolása,

Bryan Mbeumo a csapatkapitány Bruno Fernandes társaságában érkezett, velük tartott Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee, Leny Yoro, Ayden Hayden és Altay Bayindir is. A rendezvény szervezője, a Saints VIP Concierge közösségi oldalán így kommentálta a képeket: „Éjszaka a csillagok alatt. Öröm volt vendégül látni az est tagjait.”

📸 Manuel Akanji, Erling Haaland & Ruben Dias at a Drake concert tonight. 🦉



via @ErlingHaaland on Snapchat. 📲 pic.twitter.com/ri9yXsMfgN — City HQ (@City_HQs) August 5, 2025

Nem maradtak el a City játékosai sem: Erling Haaland ezúttal a védők, Ruben Dias és Manuel Akanji társaságában jelent meg a koncerten.. Haaland egy csoportos szelfit is megosztott a csapattársaival, majd a buli után fáradtan jelezte:

legalább harminc slágert hallgattam végig, most már készen állok az alvásra.

A Premier League jvő hát pénteken kezdődik, amikor a három magyar focistát, Szoboszlai Dominikot, Pécsi Ármint és Kerkez Milost is a soraiban tudó címvédő Liverpool a Bournemouth-t fogadja az Anfielden. Szombaton a City a Wolverhampton vendége lesz, míg vasárnap a nyitókör rangadóján a Manchester United az Arsenalt látja vendégül az Old Traffordon.

Mindkét manchesteri klub komoly vérfrissítésen ment keresztül az igen aktív átigazolási időszakban.

A United legújabb szerzeménye, Bryan Mbeumo 71 millió fontért érkezett a Brentfordtól, Matheus Cunha pedig 62,5 millióért a Wolvestól szerződött az MU-hoz. A klub egyre közelebb jár ahhoz is, hogy megszerezze Benjamin Seskót az RB Leipzigtől megszerezze. A City időben lezavarta a nagy igazolásait: Tijjani Reijnders, Rayan Aït-Nouri, Marcus Bettinelli, Rayan Cherki és Sverre Nypan is új szerzeményként kezdik a szezont.

A két gigaklub számára azért is fontos a megújulás, mert a tavalyi idény csalódást keltő volt számukra: a Manchester United mindössze a 15. helyen zárt, ami történetének legrosszabb eredménye, ráadásul elveszítette az Európa-liga döntőt a Tottenham ellen. Pep Guardiola együttese is trófea nélkül zárta az idényt, 14 ponttal lemaradva a bajnok Liverpool mögött.