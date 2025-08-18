A junior wimbledoni bajnok, és kétszeres ATP-tornagyőztes Fucsovics Márton és szerelme, a táskatervező Molnár Nini meghitt körülmények között mondta ki a boldogító igent. Az életre szóló eseményt a Glamour magazin fotózhatta végig, és mondhatjuk, hogy érdemes végigböngészni a romantikus sorozatot.

Fucsovics Márton és Molnár Nini meghitt körülmények között fogadott örök hűséget

Fotó: Ajkai Dávid / Glamour

Fucsovics Márton megnősült

A 33 éves nyíregyházi teniszező és kedves két éve találkoztak először, és, mint azt a magazinnak adott páros interjúban elmondták, kapcsolatuk azóta csak napról-napra mélyül. Ebben – ellentmondásnak tűnhet – de éppen sok nehézséget támasztó profi tenisz világa játszotta a legfontosabb szerepet. Az ifjú házasok kezdettől fogva rengeteg inspirációt merítenek egymásból.

„Ahogy elkezdtünk több időt tölteni együtt, az érzés csak erősödött bennem. Nini a kezdetektől elkísért a versenyekre, ezek az élmények mindkettőnkben erősítették az egymás iránti elköteleződést” – mondta Fucsovics.

„Sokkal nyitottabb vagyok, mint korábban” – hangsúlyozta Marci. „Nem mondanám, hogy barátkozósabb lettem, de egyértelműen nyitottabb vagyok új dolgokra – mind a munkámban, mind azon kívül. Elkezdtem élvezni, hogy kipróbálhatok számomra szokatlan dolgokat, Nininek köszönhetően egy új oldalát ismerhetem meg a világnak” – tette még hozzá.

„Az ő kitartása, az, ahogyan nap mint nap dolgozik a pályán, és amennyire komolyan veszi a saját karrierjét, számomra is inspiráló. Egyrészt motivál, hogy még többet hozzak ki magamból, másrészt olyan stabilitást ad a kapcsolatunknak, ami segíti az én munkámat is. Ez a kettősség – a stabil háttér és a pluszmotiváció – nagyon sokat jelent nekem” – mondta Molnár Nini.

A fiatal pár azt is elárulta, hogy egyetértettek abban, hogy egy intimebb körben szeretnék megélni az esküvőt, kizárólag a családdal és a legközelebbi barátokkal.