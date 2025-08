George Russell és spanyol származású párja 2020 óta alkot egy párt. Carmen Montero Mundt 2018 és 2021 között a londoni Westminsteri Egyetemen tanult, a Forma-1-es pilótával 2020-ban, egy közös ismerősön keresztül ismerkedett meg.

George Russell párja gyakran feltűnik a bokszutcában is

Fotó: instagram.com/carmenmmundt

George Russell és Carmen sokszor szerepelnek közösen nyilvános eseményeken

George Russell és Carmen 2020-ban ismerkedett meg Londonban, de ma már főleg Monacóban élnek. A páros sokszor szerepel közösen nyilvánosan, ott voltak Wimbledonban és a Monte-Carlo-i tenisztornán is. Carmen gyakori vendég F1-es és divateseményeken is, 2024-ben a Tommy Hilfiger arcaként is bemutatkozott.

Carmen a 2008-as pénzügyi válság hatására döntött a pénzügyi karrier mellett és céljai között szerepel egy olyan platform létrehozása, amely segíti a nőket az anyagi önállóság elérésében és vezetői pozíciókba juttatásában.

