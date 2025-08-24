Live
A vasárnapot sem úsztuk meg baleset nélkül az M1-esen

Bartha Boglárka az ugrókötelezés fiatal tehetsége, akinek a TikTokon videója rövid idő alatt nagy népszerűséget szerzett. A videóban egy „géppuskalábú” magyar lány olyan sebességgel és ügyességgel ugrál át a világ egyik, ha nem a leghíresebb zebráján, amit szinte szabad szemmel is nehéz követni. Ezek a látványos pörgések, akrobatikus elemek a laikus közönség számára is lenyűgözőek.

A „géppuskalábú” Bartha Boglárka ismét közelebb hozza a sportágat a nagyközönséghez.

géppuskalábú, View of people at the world's busiest road crossing, Shibuya Scramble Crossing at sunset, Minato City, Tokyo, Honshu, Japan (Photo by Frank Fell / Robert Harding RF / robertharding via AFP)
A géppuskalábú magyar sportoló a TikTokon vált híressé 
Fotó: FRANK FELL / Robert Harding RF

A „géppuskalábú” Bartha Boglárka

Bartha Boglárka videóját 

már 33 ezren látták, és több mint ezren lájkolták, a felvételeket elnézve nm meglepő, hogy nagy népszerűségnek örvend. A sportoló shibuya-i átkelőhelyen trükközött, a járókelők nagy megdöbbenésére.

@boglarkabartha shibuya crossing is another world. #japan #shibuya #tokyo #fyp ♬ Circus - Britney Spears

A tokiói Shibuya Crossing, vagyis Shibuya zebrát világszerte az egyik leghíresebb gyalogátkelőként tartják számon, valóságos kulturális látványosság lett belőle. Nemcsak Tokió, hanem az egész világ szimbólumaként jelenik meg, különösen a popkultúrában, filmekben és a közösségi médiában.

Miért különleges a Shibuya zebra?

Hét út találkozik egy nagy kereszteződésben, s amikor zöldet kapnak a gyalogosok, egyszerre indulnak el minden irányból — akár 3000 ember is átkelhet egyetlen lámpaváltásnál, különösen csúcsidőben.

Sok videós, influenszer, vagy sportoló készít itt látványos tartalmat, mivel a forgatag, a neonlámpák és a jellegzetes környezet világszinten egyedülálló hátteret biztosít ezekhez. Most hozzájuk csatlakozott Bartha Boglárka is.

