A „géppuskalábú" Bartha Boglárka ismét közelebb hozza a sportágat a nagyközönséghez.

A géppuskalábú magyar sportoló a TikTokon vált híressé

A „géppuskalábú” Bartha Boglárka

Bartha Boglárka videóját

már 33 ezren látták, és több mint ezren lájkolták, a felvételeket elnézve nm meglepő, hogy nagy népszerűségnek örvend. A sportoló shibuya-i átkelőhelyen trükközött, a járókelők nagy megdöbbenésére.

A tokiói Shibuya Crossing, vagyis Shibuya zebrát világszerte az egyik leghíresebb gyalogátkelőként tartják számon, valóságos kulturális látványosság lett belőle. Nemcsak Tokió, hanem az egész világ szimbólumaként jelenik meg, különösen a popkultúrában, filmekben és a közösségi médiában.

Miért különleges a Shibuya zebra?

Hét út találkozik egy nagy kereszteződésben, s amikor zöldet kapnak a gyalogosok, egyszerre indulnak el minden irányból — akár 3000 ember is átkelhet egyetlen lámpaváltásnál, különösen csúcsidőben.

Sok videós, influenszer, vagy sportoló készít itt látványos tartalmat, mivel a forgatag, a neonlámpák és a jellegzetes környezet világszinten egyedülálló hátteret biztosít ezekhez. Most hozzájuk csatlakozott Bartha Boglárka is.