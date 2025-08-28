Marcus Rashford, az angol válogatott és a Barcelona sztárja mosolyt csalt a szurkolók arcára, a 27 éves támadót ugyanis a katalán főváros egyik IKEA áruházában kapták lencsevégre, amint a konyhai részlegen lábasokat és serpenyőket válogatott.
A játékosnak két szabadnapja volt a Barca Levante elleni 3-2-es győzelme után,
Rashford pedig a luxusvillák és drága boltok helyett inkább egy hétköznapi helyre látogatott el, hogy beszerezze új albérletének szükséges alapfelszereléseit.
Egy rajongó, aki felismerte Rashfordot a polcok között, így nyilatkozott:
Elképesztő volt egy ilyen világsztárt egy átlagos áruházban látni. Bár bármit megengedhetne magának, az IKEA valószínűleg egyszerűbb hely volt számára, ahol nyugodtan vásárolhatott. A Barca-szurkolók imádják, ha a kedvenceik ilyen hétköznapi dolgokat tesznek.
Mások azonban tréfásan figyelmeztették a támadót, miszerint ne vásároljon be túl sok cuccot, hiszen a kölcsönszerződés csak jövő nyárig szól.
A megállapodás ugyan tartalmaz vételi opciót is, amely körülbelül 26 millió fontért véglegesíthetné Rashford barcelonai átigazolását, ám egyelőre kérdés, hogy a katalánok élnek-e ezzel a lehetőséggel.
A heti 315 ezer fontot (142 millió forint) kereső sztár tehát nemcsak a pályán, hanem a hétköznapokban is igazi meglepetést okozott a szurkolóknak – ezúttal egy bevásárlószatyorral a vállán.