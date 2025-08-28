Live
Világszenzáció a Mazdától: itt a benzines motor, amely nem szennyez

Nem mindennapi meglepetést okozott a szurkolóknak Marcus Rashford. Az angol válogatott focistára ugyanis az IKEA edényosztályán bukkantak rá Barcelonában.

Marcus Rashford, az angol válogatott és a Barcelona sztárja mosolyt csalt a szurkolók arcára, a 27 éves támadót ugyanis a katalán főváros egyik IKEA áruházában kapták lencsevégre, amint a konyhai részlegen lábasokat és serpenyőket válogatott.  

IKEA, Marcus Rashford participates in the LaLiga EA Sports match between Levante UD and FC Barcelona at Ciutat de Valencia stadium in Valencia, Spain, on August 23, 2025. (Photo by Ruben De La Rosa/NurPhoto) (Photo by Ruben De La Rosa / NurPhoto via AFP)
A Barcelona angol sztárja, Marcus Rashford az IKEA edényosztályán vásárolgatott 
Fotó: RUBEN DE LA ROSA / NurPhoto

Marcus Rashford az IKEA-ban tűnt fel

A játékosnak két szabadnapja volt a Barca Levante elleni 3-2-es győzelme után,

Rashford pedig a luxusvillák és drága boltok helyett inkább egy hétköznapi helyre látogatott el, hogy beszerezze új albérletének szükséges alapfelszereléseit.  

Egy rajongó, aki felismerte Rashfordot a polcok között, így nyilatkozott:  

Elképesztő volt egy ilyen világsztárt egy átlagos áruházban látni. Bár bármit megengedhetne magának, az IKEA valószínűleg egyszerűbb hely volt számára, ahol nyugodtan vásárolhatott. A Barca-szurkolók imádják, ha a kedvenceik ilyen hétköznapi dolgokat tesznek. 

 

Mások azonban tréfásan figyelmeztették a támadót, miszerint ne vásároljon be túl sok cuccot, hiszen a kölcsönszerződés csak jövő nyárig szól. 

A megállapodás ugyan tartalmaz vételi opciót is, amely körülbelül 26 millió fontért véglegesíthetné Rashford barcelonai átigazolását, ám egyelőre kérdés, hogy a katalánok élnek-e ezzel a lehetőséggel.  

A heti 315 ezer fontot (142 millió forint) kereső sztár tehát nemcsak a pályán, hanem a hétköznapokban is igazi meglepetést okozott a szurkolóknak – ezúttal egy bevásárlószatyorral a vállán.

