Indira Ampiot génjeiben van a szépség, ugyanis édesanyja, Béatrice Téjou korábban szintén szépségversenyeken ért el sikereket. Ampiot anyai ágán indiai felmenőkkel rendelkezik, nagybátyja pedig a Guadeloupe-i futballistaként ismert Frédéric Téjou, aki kapusként szerepelt.

A francia szépségkirálynő, Indira Ampiot Mathy Tel barátnője

Fotó: instagram.com/indira.ampiot/

Indira Ampiot Párizsban tanult tovább

Ampiot 2022-ben érettségizett, eredetileg Párizsban akart továbbtanulni, de a Guadeloupe szigetéről érkezett szépség gyorsan hatalmas karriert futott be a szépségiparban és a közösségi médiában is, csak az Instagramon 416 ezren követik.

Ampiot párja az a Mathys Tel, akit 17 évesen a Bayern München szerződtetett. Tel a Rennes-ben nevelkedett, és már tinédzserként a francia futball egyik legnagyobb tehetségeként tartották számon. Tel a Bayern München történetének egyik legfiatalabb gólszerzője lett.

2025-ben kölcsönben a Tottenham Hotspur csapatához került, majd a londoniak végleg szerződtették.

Galéria Ampiot legszebb képeiből: