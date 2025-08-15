A 25 éves Jadon Sancho új fejezetet nyitott életében. A Manchester United játékosa a kaliforniai Apollo Tattoo Stúdióban fedette el kezéről a régi, „Her only” feliratú tetoválást, amely régi párjára utalt. A helyére egy elegáns virágkompozíció került, ami nem esztétikai döntés volt, hanem egyértelműen kifejezi a szakítást a korábbi baránőjével.

Saweetie, a híres rapper lenne Jadon Sancho új kedvese? Egy tetkó árulkodik

Fotó: EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jadon Sancho nyakára varrt tetkóval üzent Saweetie rajongóinak

A stúdió egy másik fotót is megosztott a focistáról. A fül mögött jól látható az új „Quiava” felirat – Saweetie valódi keresztneve, a rapper teljese neve ugyanis Diamonté Quiava Valentin Harper. A rajongók szerint ez végképp megerősíti, hogy Jadon Sancho és a 32 éves rapper egy pár. Pletykák már korábban is felröppentek, miután Sancho telefonjának zárolt képernyőjén feltűnt Saweetie fotója.

Jadon Sanchót imádják a Besiktas drukkerei

Ami a focit illeti: Rúben Amorim, a Manchester United nem számít Jadon Sanchóra, aki ismét kölcsön vagy végleg elad a válságból válságba zuhanó angol klub. A Besiktas csaphat le rá, a török klub drukkerei mindenesetre nagyon várják a hányatott sorsú szélsőt.