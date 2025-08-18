A botrányairól is híres youtuber testvérpár mindkét tagja a küzdősportok felé vette az irányt az elmúlt években. Logan Paul is kipróbálta a bokszot, majd a pankrációra váltott, öccse, Jake Paul pedig továbbra is az ökölvívás világában igyekszik sikereket elérni. Az idősebb Paul fivér nemrég összeházasodott szerelmével, a lagzin természetesen testvére is részt vett, akinek sikerült alaposan felhívnia magára a figyelmet.

Logan Paul és Jake Paul gyakran okoznak botrányt

Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jake Paul és az esküvői torta esete

Logan Paul az olaszországi Comói-tónál kelt egybe szerelmével, Nina Agdallal, éppen azon a festői szépségű helyszínen, ahol egy évvel korábban az eljegyzésre is sor került. A pár egyik tagja sem osztott meg az interneten képeket a nagy napjukról, de Logan öccse, Jake az Instagramján bepillantást engedett a nívós ünnepségbe. A youtuberből lett bokszoló a „The Problem Child” című műsorban egy rövid klipet osztott meg, és bevallotta, hogy elsírta magát a meghatottságtól. Jake ezután megosztott egy videót, amelyen a menyasszonya, Jutta Leerdam társaságában pózolnak a boldog párral, majd az internetre egy bizarr videó is felkerült a botrányhős ökölvívóról.

A felvételen a 28 éves bunyós a testvére három emeletes, gigantikus esküvői tortájának esett neki, a különleges desszertet óriási pofonokkal kínálta meg

– mintha éppen egy bokszzsákot vagy az ellenfelét püfölte volna a ringben.

Rare footage of Jake Paul beating up something less than 50 years old! pic.twitter.com/RbabnPXLrT — Angus (@AST_ute) August 15, 2025

Jake Paul tavaly novemberben legyőzte az egykori nehézsúlyú legendát, Mike Tysont, júniusban pedig pontozásos sikert aratott a korábbi középsúlyú bajnok, Julio Cesar Chavez Jr. ellen. Következő ellenfele Anthony Joshua lehet, de ennek az ütközetnek még nincs meg a hivatalos időpontja, és a helyszínt sem jelölték még ki.

