Bill Belichick nemcsak új munkát talált Észak-Karolinában, ahol 48 évnyi NFL-karrier után most a University of North Carolina Tar Heels csapatát igyekszik a bajnoki cím közelébe juttatni, de a szerelem is rátalált. A legszívesebben továbbra is szürke belebújós kapucnis felsőben mogorváskodó hatszoros Super Bowl-győztes edzőlegenda ugyanis egy ideje már a 24 éves Jordon Hudsonnal él együtt.

Bill Belichick és Jordon Hudson már évek óta egy párt alkotnak

Fotó: JARED C. TILTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jordon Hudsonnak nehéz ellenállni

A 24 éves szépség, akinek papírja is van arról, hogy nem akármilyen külsővel áldotta meg a természet, hiszen idén májusban Maine állam legszebb leányának választották, hivatásos pompomlány, azaz cheerleader volt, egyetemen bajnoki címig, a nemzetközi porondon pedig világbajnoki címig jutott a csapatával.