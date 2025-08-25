Bill Belichick nemcsak új munkát talált Észak-Karolinában, ahol 48 évnyi NFL-karrier után most a University of North Carolina Tar Heels csapatát igyekszik a bajnoki cím közelébe juttatni, de a szerelem is rátalált. A legszívesebben továbbra is szürke belebújós kapucnis felsőben mogorváskodó hatszoros Super Bowl-győztes edzőlegenda ugyanis egy ideje már a 24 éves Jordon Hudsonnal él együtt.
A 24 éves szépség, akinek papírja is van arról, hogy nem akármilyen külsővel áldotta meg a természet, hiszen idén májusban Maine állam legszebb leányának választották, hivatásos pompomlány, azaz cheerleader volt, egyetemen bajnoki címig, a nemzetközi porondon pedig világbajnoki címig jutott a csapatával.
Az NFL történetének egyik legjobb edzőjével, azaz Belichickkel 2021-ben vállalta fel a kapcsolatát, és azóta is boldogan élnek. Leszámítva, hogy még mindig „képben van” a tréner egykori felesége, Linda Holliday, aki bulvárlapok információi szerint nemrégen egy jótékonysági partin kapott össze Jordonnal, majd ki is rakatta a szűrét az eseményről.
Jordon erre a nyilvánosságon keresztül üzente meg, hogy éppen itt lenne az ideje, hogy Linda túllépjen Belichicken és elkezdje végre máshol keresni a boldogságot.