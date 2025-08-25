Live
Ezzel a húzásával újabb rajongókat aligha, irigyeket viszont szép számmal fog gyűjteni az NFL történétének legsikeresebb edzője. A New England Patriots csapatát hat bajnoki címig vezető Bill Belichick ugyanis most a pályán kívül alakított, és Jordon Hudson személyében egy 24 éves szépségkirálynőre cserélte le a nőt, akivel 16 évet töltött együtt.

Bill Belichick nemcsak új munkát talált Észak-Karolinában, ahol 48 évnyi NFL-karrier után most a University of North Carolina Tar Heels csapatát igyekszik a bajnoki cím közelébe juttatni, de a szerelem is rátalált. A legszívesebben továbbra is szürke belebújós kapucnis felsőben mogorváskodó hatszoros Super Bowl-győztes edzőlegenda ugyanis egy ideje már a 24 éves Jordon Hudsonnal él együtt.

CHAPEL HILL, NORTH CAROLINA - MARCH 08: North Carolina Tar Heels football head coach Bill Belichick and his girlfriend Jordon Hudson look on during the first half of the game between the North Carolina Tar Heels and the Duke Blue Devils at Dean E. Smith Center on March 08, 2025 in Chapel Hill, North Carolina. Jared C. Tilton/Getty Images/AFP (Photo by Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Bill Belichick és Jordon Hudson már évek óta egy párt alkotnak
Fotó: JARED C. TILTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jordon Hudsonnak nehéz ellenállni

A 24 éves szépség, akinek papírja is van arról, hogy nem akármilyen külsővel áldotta meg a természet, hiszen idén májusban Maine állam legszebb leányának választották, hivatásos pompomlány, azaz cheerleader volt, egyetemen bajnoki címig, a nemzetközi porondon pedig világbajnoki címig jutott a csapatával.

Galéria: Jordon Hudson, Bill Belichick dögös barátnője
Jordon Hudson, Bill Belichick dögös barátnője

Az NFL történetének egyik legjobb edzőjével, azaz Belichickkel 2021-ben vállalta fel a kapcsolatát, és azóta is boldogan élnek. Leszámítva, hogy még mindig „képben van” a tréner egykori felesége, Linda Holliday, aki bulvárlapok információi szerint nemrégen egy jótékonysági partin kapott össze Jordonnal, majd ki is rakatta a szűrét az eseményről.

Jordon erre a nyilvánosságon keresztül üzente meg, hogy éppen itt lenne az ideje, hogy Linda túllépjen Belichicken és elkezdje végre máshol keresni a boldogságot.

 

 

