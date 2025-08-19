Kleofina Pnishi öt éves volt, amikor a családjával elmenekültek Koszovóból. A család 1999-ben Provence-ban telepedett le, Kleofina kommunikációt tanult, de közben a szépségével is kitűnt, 2017-ben megnyerte a Miss Provence versenyt és a Miss France 2018-as döntőjébe is bekerült.

Kleofina Pnishi ma már Benjamin Pavard felesége

Fotó: instagram.com/kleofina/

Kleofina Pnishi ma már színészként is ismert

Kleofina szerepelt már több francia sorozatban és tévéműsorban is, de filmben is szerepelt már. A színésznő 2022 óta alkot egy párt a világbajnok focistával, Benjamin Pavard-ral. Pnishi és Pavard 2024 júliusában jegyezték el egymást, idén nyáron pedig az esküvőt is megtartották.

Az esküvő július 17–19-ig tartott, Olaszországban, az Amalfi-parton előbb templomi, majd polgári esküvő is volt. Az eseményről a Vogue France, az Elle és más divatlapok is beszámoltak. Pnishi a legnagyobb márkák ruháit használta, de nem maradtak el az albán tradicionális motívumok sem.

Pnishi igazi celebnek számít Franciaországban és nem csak azért, mer futballistafeleség. Az Instagramon több százezer követője van.

Galéria Kleofina Pnishi legszebb képeiből: