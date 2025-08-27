Arról már korábban is írtunk, hogy a Barcelona csillagának, Lamine Yamalnak a barátnője lehet az argentin rapper, a napokban a 25. születésnapját ünneplő Nicki Nicole. A pletykák szerint Yamal egy szórakozóhelyen már nyilvánosan is megcsókolta a párját, emellett a telefonján is Nicole a háttérképe.

Lamine Yamal és a barátnője egy szórakozóhelyen

Fotó: instagram/lamineyamal

Yamal viszont most minden kételyt eloszlatott. A hip hop előadó 25. születésnapja augusztus 25-én, hétfőn volt, Yamal pedig ott volt a születésnapi bulin a Levante elleni bajnokit követően. A spanyol focista mindezt az Instagram-oldalán osztotta meg, ahogy együtt buliznak.

A hírek szerint Nicki Nicole is ott volt Yamal 18. születésnapi buliján. Az este történtek miatt később óriási botrány lett, ugyanis a meghívottak között több törpenövésű személy – többek között egy dominikai köztársaságbeli énekes, Chimbala – is volt, ez pedig nem mindenkinek tetszett. Az ügy vége feljelentés lett.

Kicsoda Lamine Yamal barátnője?

A Rosarióban született hölgy főleg hip hop kategóriában alkot, és már 2019 óta aktív előadó. A fiatal kora ellenére már négy albumot is megjelentetett és első argentin előadóként léphetett fel a Tonight Show-ban, Jimmy Fallon műsorában.

2022-ben debütált a Coachella fesztiválon, ahol nagy sikert aratott, 2024-ben Amerikában, korábban Spanyolországban is turnézott. 2020-ban elnyerte a MTV Europe Music Awards díját és jelölték Latin Grammy-re is. A közösségi oldalon is nagyon népszerű, csak az Instagramon majdnem 22 millió követője van.

Nicki Nicole korábban randevúzott énekestársával, Peso Plumával, akivel viszont 2024-ben szakított.