Az FC Barcelona múlt héten a japán Vissel Kobe ellen 3-1-re, majd a dél-koreai FC Szöul ellen 7-3-ra, hétfőn pedig a szintén koreai Tegu FC ellen 5-0-ra győzött idegenben, felkészülési mérkőzésen. Lamine Yamal mindhárom találkozón egy-egy félidőt kapott, és ezt összességében két góllal és egy gólpasszal hálálta meg. Az Európa-bajnok spanyol játékosról mégsem a teljesítménye miatt hangos a sajtó. Yamal július közepén ünnepelte a 18. születésnapját, és világraszóló bulit csapott, ám hétfői sajtóhírek szerint az ünneplésnek a partin még nem is volt vége.

Lamine Yamal a 18. születésnapja után megtalálhatta a szerelmet

Fotó: NurPhoto via AFP/Urbanandsport/Joan Valls

Lamine Yamal Nicki Nicole-lal alkothat egy párt

Javi de Hoyos újságíró megbízható forrásból származó beszámolója alapján Lamine Yamal néhány nappal a bulija után egy éjszakai klubban csókolózott egy nővel. Ráadásul nem is akárkivel, hanem a Nicki Nicole művésznévre hallgató argentin rapperrel. A Yamalnál hat évvel idősebb, világhírű énekesnő a hírek szerint már a focista születésnapi partiján is ott volt, de ott még nem alakult ki közöttük kapcsolat, noha ott is flörtöltek egymással.

Nem sokkal később, július 24-én azonban

közösen voltak egy tengerparti diszkóban, ahol csókolózni látták őket, mielőtt hajnali négy órakor távoztak.

Úgy tudni, a kapcsolat komoly, Yamal már a telefonja háttérképét is Nicole egyik fotójára cserélte.

💥💃 ¿ROMANCE EN PUERTA? NICKI NICOLE Y LAMINE YAMAL EN EL CENTRO DE LOS RUMORES ⚽❤️



Los rumores estallaron en España: la cantante rosarina Nicki Nicole y la joven estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, estarían comenzando un romance.



Según el periodista Javi Hoyos Martínez,… pic.twitter.com/UPwOHwOFca — Contexto Tucumán (@contextocomar) August 4, 2025

Mi vár a Barcelona csapatára?

A Barcelona az ázsiai túra végeztével vasárnap az olasz Como együttesét fogadja hazai pályán, majd jövő szombaton Hansi Flick csapata a Mallorca vendégeként megkezdi a spanyol bajnokság 2025–26-os idényét.