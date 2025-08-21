Leonita Lekaj Albániában született, első éveit Pristinában töltötte, majd Németországban nőtt fel. Granit Xhaka is albán származású, de ő Svájcban született és svájci válogatott is lett.
Leonita profi modellként dolgozott, nagy népszerűségre tett szert a közösségi médián keresztül, különösen Instagramon, ahol rendszeresen oszt meg divattippeket és stílusos fotókat, követői száma meghaladja a 221 000-et.
A férjével is Németországban ismerkedett meg 2015-ben, amikor Granit Xhaka a Borussia Mönchengladbach játékosa volt. A pár 2016-ban jegyezte el egymást, majd 2017 júliusában össze is házasodtak, azóta három lányuk született.
Leonita gyakran feltűnik férje meccsein, akár a gyerekekkel is, 2023-ban Xhaka úgy nyilatkozott, hogy felesége meghatározó szerepet játszott abban, hogy a Bayer Leverkusenhez igazolt az Arsenal csapatától, de ott volt akkor is, amikor aláírt a frissen feljutott Sunderland csapatához.
Galéria Leonita legjobb képeiből: