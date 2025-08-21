Live
A Bayer Leverkusennél tett kitérő után visszaigazolt Angliába az Arsenal korábbi csapatkapitánya, Granit Xhaka. Természetesen vele tartott szépséges felesége, Leonita Lekaj is.

Leonita Lekaj Albániában született, első éveit Pristinában töltötte, majd Németországban nőtt fel. Granit Xhaka is albán származású, de ő Svájcban született és svájci válogatott is lett.

leonita lekaj
Leonita Lekaj mindenben támogatja férjét
Fotó: https://www.instagram.com/leonita.x/

Leonita Lekaj és Xhaka Németországban találkoztak

Leonita profi modellként dolgozott, nagy népszerűségre tett szert a közösségi médián keresztül, különösen Instagramon, ahol rendszeresen oszt meg divattippeket és stílusos fotókat, követői száma meghaladja a 221 000-et.

A férjével is Németországban ismerkedett meg 2015-ben, amikor Granit Xhaka a Borussia Mönchengladbach játékosa volt. A pár 2016-ban jegyezte el egymást, majd 2017 júliusában össze is házasodtak, azóta három lányuk született.

Leonita gyakran feltűnik férje meccsein, akár a gyerekekkel is, 2023-ban Xhaka úgy nyilatkozott, hogy felesége meghatározó szerepet játszott abban, hogy a Bayer Leverkusenhez igazolt az Arsenal csapatától, de ott volt akkor is, amikor aláírt a frissen feljutott Sunderland csapatához.

Galéria Leonita legjobb képeiből:

Galéria: Visszatért Angliába az Arsenal-szurkolók kedvence és gyönyörű felesége is
1/8
Visszatért Angliába az Arsenal-szurkolók kedvence és gyönyörű felesége is

 

