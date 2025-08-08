A pályafutása során a Borussia Dortmundban, a VfB Stuttgartban és a Manchester Cityben védő Eike Immelt 107 rendbeli csalásban találták vétkesnek, ezek többsége olyan kölcsönökkel kapcsolatos, amelyeket nem fizetett vissza. A nyugatnémet válogatottal 1980-ban Európa-bajnok egykori kapust minden ügyben vétkesnek találták, a marburgi kerületi bíróság pedig két év és két hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte, bár az ítélet egyelőre nem jogerős.

Eike Immel a Manchester City előtt a Stuttgartban védett

Fotó: Werner Baum / DPA/AFP

Immel – aki 2008-ban csődöt jelentett, tavaly pedig azt állította, hogy segélyből él egy önkormányzati lakásban – többek között úgy adott el Eb-mérkőzésekre jegyeket, hogy azokat nem sikerült leszállítania. A védelem a meghallgatáson közölte, hogy Immel mélységesen szégyelli magát a történtek miatt, de ő nem egy profi csaló, hanem csupán egy sikertelen futballista.

A Bundesligából a Manchester Citybe

A Manchester Cityben 1995 és 1997 között 43 összecsapáson lépett pályára, míg a Bundesligában 550 találkozón szerepelt a Dortmund és a Stuttgart színeiben, utóbbival bajnoki címet ünnepelhetett. A német válogatottban 19 mérkőzésen kapott lehetőséget, és tagja volt az 1980-ban Európa-bajnok, valamint az 1982-es és 1986-os világbajnokságon szereplő együttesnek is.