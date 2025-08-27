A Manchester United 24 éves uruguayi középpályása tavaly nyáron igazolt Párizsból Manchesterbe 50 millió fontért, így nem volt számára ismeretlen Kylian Mbappé barátnője, ugyanis a két sztárfocista korábban csapattársak voltak a PSG-ben.

Ugarte és Mbappé a PSG-ben csapattársak voltak

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Mbappé exével van együtt Ugarte

A pályán eddig még nem tudta megvetni a lábát a Manchester Unitednél, hiszen ebben a szezonban még egyszer sem volt kezdő, de a magánéletben annál boldogabb időszakát éli.

A 27 éves Georgia May Heath több mint 230 ezres követőtáborral rendelkezik az Instagramon. Főleg divattal és szépséggel kapcsolatos tartalmakat oszt meg, idejét az Egyesült Királyság és Ausztrália között ingázva tölti.

A szexi focistafaló, Georgia May Heath

Fotó: Georgia May Heath/Instagram

A történet külön érdekessége, Heath korábban Kylian Mbappé barátnője volt. A francia világsztár jelenleg a Real Madrid játékosa, ám a PSG-nél 34 mérkőzésen játszott együtt Ugartéval.

Mbappé és Heath kapcsolatáról több alkalommal jelentek meg hírek: 2021-ben például Görögországban vacsoráztak együtt, sőt, még 2024 elején is arról szóltak a pletykák, hogy közösen nyaraltak.

Ugarte csak nemrég, hetekig tartó találgatás után erősítette meg kapcsolatát az influenszerrel. Egy spanyolországi hajóúton készült fotót osztott meg közösségi oldalán, amelyen Georgia mellett látható, a képhez pedig egy szív emojit is csatolt.