Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj! NATO-tagországot támadott meg Ukrajna?

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ez ám a pikáns történet. A Manchester United sztárja, Manuel Ugarte először jelent meg nyilvánosan új barátnőjével, a brit influenszerrel, Georgia May Heath-tel, aki nem mellesleg Kylian Mbappé korábbi barátnője. A párt egy londoni Waitrose áruházban kapták lencsevégre, ahol közösen intézték a bevásárlást, ám a jelek szerint ez nem zavarja a Real Madrid sztárját.

A Manchester United 24 éves uruguayi középpályása tavaly nyáron igazolt Párizsból Manchesterbe 50 millió fontért, így nem volt számára ismeretlen Kylian Mbappé barátnője, ugyanis a két sztárfocista korábban csapattársak voltak a PSG-ben.

Mbappé, Paris Saint-Germain's French forward #07 Kylian Mbappe (R) controls the ball next to Paris Saint-Germain's Brazilian defender #35 Lucas Beraldo during a training session in Poissy, west of Paris, on April 9, 2024, on the eve of their UEFA champions league quarter-final first leg football match against Barcelona. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by FRANCK FIFE has been modified in AFP systems in the following manner: [Paris Saint-Germain's Brazilian defender #35 Lucas Beraldo] instead of [Paris Saint-Germain's Uruguayan midfielder #4 Manuel Ugarte]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.
Ugarte és Mbappé a PSG-ben csapattársak voltak
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Mbappé exével van együtt Ugarte

A pályán eddig még nem tudta megvetni a lábát a Manchester Unitednél, hiszen ebben a szezonban még egyszer sem volt kezdő, de a magánéletben annál boldogabb időszakát éli.  

A 27 éves Georgia May Heath több mint 230 ezres követőtáborral rendelkezik az Instagramon. Főleg divattal és szépséggel kapcsolatos tartalmakat oszt meg, idejét az Egyesült Királyság és Ausztrália között ingázva tölti.

Georgia May Heath
A szexi focistafaló, Georgia May Heath
Fotó: Georgia May Heath/Instagram

A történet külön érdekessége, Heath korábban Kylian Mbappé barátnője volt. A francia világsztár jelenleg a Real Madrid játékosa, ám a PSG-nél 34 mérkőzésen játszott együtt Ugartéval.  

Mbappé és Heath kapcsolatáról több alkalommal jelentek meg hírek: 2021-ben például Görögországban vacsoráztak együtt, sőt, még 2024 elején is arról szóltak a pletykák, hogy közösen nyaraltak.  

Ugarte csak nemrég, hetekig tartó találgatás után erősítette meg kapcsolatát az influenszerrel. Egy spanyolországi hajóúton készült fotót osztott meg közösségi oldalán, amelyen Georgia mellett látható, a képhez pedig egy szív emojit is csatolt.  

Mbappé pedig meglepő gesztussal jelezte, hogy nincs rossz érzés közte és korábbi csapattársa között: kedvelte a posztot Instagramon.  

Georgia May Heath, szexi
Georgia May Heath, szexi
Georgia May Heath, szexi
Georgia May Heath, szexi
Georgia May Heath, szexi
Georgia May Heath, szexi
Georgia May Heath, szexi
Georgia May Heath, szexi
Georgia May Heath, szexi
Georgia May Heath, szexi
Georgia May Heath, szexi
Georgia May Heath, szexi
Georgia May Heath, szexi
Georgia May Heath, szexi
Georgia May Heath, szexi
Georgia May Heath, szexi
Galéria: Hihetetlenül szexi a focistafaló vadóc
1/16
Elképesztően szexi a hatalmas mellű Georgia May Heath

 

Mbappé fogta be a botrányosan hisztiző Vinícius Júnior száját
A Real Madrid edzője már az első meccs előtt a Barcelona csapatával foglalkozik
Viktor Gyökeres frappáns gólörömmel üzent a trollkodóknak – videó, kép

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!