A 37 éves ír harcos, Conor McGregor elárulta: gyerekkorától rajongott a Manchester Unitedért, így különleges élmény volt számára, hogy találkozhatott egykori kedvencével.

Conor McGregor és David Beckham összeálltak egy közös fotóra

Fotó: Conor McGregor/Instagram

Conor McGregor együtt pózolt David Beckhammel

„David Beckham, micsoda férfi! Nagy inspiráció volt számomra gyerekként, a Beckham-dinasztia pedig egy igazi erőközpont, amely teljes tiszteletet parancsol” – írta az Instagramon.

McGregor az esti lakomáját is megmutatta, amelyet közel 2,7 millió font értékű jachtján fogyasztott el, közben pedig Beckham legfiatalabb gyermekeivel is közös fotót készített.

A fotók és a videók ide kattintva tekinthetőek meg.

Nem titok, hogy McGregor mindig is United-szurkoló volt. Egy 2019-es interjúban mesélte el, hogy elsőáldozási pénzéből vásárolta meg a klub híres szürke szerelését, amelyet 1996-ban a Southampton elleni meccs félidejében cseréltek le, mert a játékosok nem látták egymást a pályán.

Nem sokat néztem tévén a meccseket, inkább játszottam, de a United volt a csapatom. Vonzott a klub sikere és a győztes mentalitása

– mondta akkor.

A sportoló azonban nem csak a futball iránti rajongása miatt szerepel a hírekben. Júliusban elveszítette fellebbezését egy polgári perben, amelyben egy nő, Nikita Hand szexuális erőszakkal vádolta meg. A dublini bíróság három bírója elutasította McGregor minden indoklását, így közel 250 ezer euró, valamint a perköltségek kifizetésére kötelezték.

Az eset 2018 decemberében történt, McGregor pedig mindvégig tagadta a vádat, állítása szerint a kapcsolat „teljes konszenzuson ” alapult. Hand azonban nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy újra traumatizálónak élte meg a fellebbezési eljárást, és bátorította az áldozatokat, hogy merjenek megszólalni és igazságot követelni.

A harcos jövője továbbra is kérdéses: bár korábban pletykák merültek fel arról, hogy kikerült az UFC hivatalos keretéből, Dana White, a szervezet elnöke cáfolta ezeket a híreket. McGregor több mint négy éve nem lépett ketrecbe, de már többször is jelezte a visszatérési szándékát.