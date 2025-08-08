A Ferencváros korábbi labdarúgója, Mucha József kórházi gyógykezelésre szorul. A 73 éves legenda balszerencsésen elesett, megütötte a lábát és a csuklóját, utóbbi ráadásul csúnyán bedagadt. Az FTC egykori játékosánál vérmérgezést gyanítanak az orvosok, jelenleg intenzív osztályon ápolják.

Mucha József kórházba került

Fotó: fradi.hu

Mucha József intenzív osztályra került

A korábbi kiváló labdarúgó fia, Mucha Bálint a Borsnak elmondta, mi történt az édesapjával.

Szepszis a kórisme, vérmérgezés gyanúja áll fenn, egyfajta baktériummal fertőződhetett meg a szervezete. Ez főként azért veszélyes, mert korábban csípőprotézis-műtéten esett át, és azt a területet is veszélyeztetheti a szepszis.

Az Uzsoki Utcai Kórház orvosi és ápolói személyzete nagy odafigyeléssel viseli a gondját, mivel egyelőre nem tud felkelni az ágyából. Szerencsére a szervezete jól reagál az alkalmazott antibiotikum-kúrára, ezért bízom mihamarabbi felépülésében. Pénteken reggel kilenckor beszéltem a kórházzal, van esély rá, hogy délután az intenzívről átkerül egy másik osztályra” – nyilatkozta Mucha Bálint az édesapja állapotával kapcsolatban.

Mucha József 1971 és 1981 között erősítette a Fradit, a zöld-fehérek színeiben 425 mérkőzésen 64 gólt szerzett.

