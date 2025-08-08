Nicki Nicole, avagy születési nevén Nicole Denise Cucco szinte napra pontosan 25 évvel ezelőtt született, így nagyjából hét évvel idősebb, mint a labdarúgás legnagyobb tehetségének tartott Lamine Yamal, de a jelek szerint a párost ez nem zavarja.

Nicki Nicole csavarta el Lamine Yamal fejét

Fotó: instagram.com/nicki.nicole/

Nicki Nicole Argentína egyik legnépszerűbb előadója

A Rosarióban született hölgy főleg hip hop kategóriában alkot, és már 2019 óta aktív előadó. A fiatal kora ellenére már négy albumot is megjelentetett és első argentin előadóként léphetett fel a Tonight Show-ban, Jimmy Fallon műsorában.

2022-ben debütált a Coachella fesztiválon, ahol nagy sikert aratott, 2024-ben Amerikában, korábban Spanyolországban is turnézott. 2020-ban elnyerte a MTV Europe Music Awards díját és jelölték Latin Grammy-re is. A közösségi oldalon is nagyon népszerű, csak az Instagramon majdnem 22 millió követője van.

Lamine Yamal kapcsán már egy ideje cikkeznek az énekesnőről, aki állítólag már Yamal 18. szülinapi buliján is ott volt, nemrég pedig egy éjszakai klubban látták őket csókolózni.

Galéria az énekesnő legjobb képeiből: