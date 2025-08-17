Az 1984-es születésű olimpiai bajnok pályafutása során három ötkarikás érmet gyűjtött: 2010-ben aranyat nyert lesiklásban és bronzot szuper-óriásműlesiklásban, aztán 2018-ban Phjongcshangban szintén harmadik volt lesiklásban. Világbajnokságokon összesen nyolc érmet szerzett, 82 világkupa-futamgyőzelme pedig sokáig rekord volt a női szakágban. A legendás síelő tavaly év végén hosszú kihagyás után tért vissza, öt évvel a visszavonulása után újfent csatlakozott az Egyesült Államok csapatához.

Lindsey Vonn, a szexi olimpiai bajnok

Fotó: Lindsey Vonn Facebook-oldala

Az olimpiai bajnok nem lassít

Vonn nem hagyja, hogy kora meghatározza karrierje új szakaszát. „Az életkor csak egy szám” – magyarázta. „Úgy gondolom, hogy rengeteg lehetőségünk van arra, hogy továbbra is azt tegyük, amit szeretünk, függetlenül attól, hogy hány évesek vagyunk. A társadalom azt akarja sugallni, hogy bizonyos dolgokat csak egy bizonyos időben tehetünk meg, de ez valójában nem így van.” Azt is hiszi, hogy minden sportolónak, életkorától függetlenül, „azt kell tennie, amit szeret. Ha elszánt vagy, keményen dolgozol és a tested is működik, akkor azt mondanám, hogy hajrá!” – tette hozzá.

Az biztos, hogy Vonn igazi inspirációt jelent mindenkinek, ráadásul a közösségi médiában is rendkívül aktív, leginkább a férfi rajongók legnagyobb örömére. Nem is csoda, hogy csak Instagramon több mint 2,5 millióan követik a sportolót.