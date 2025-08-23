A pályán kívül is figyelemre méltó összegeket keres Sachia Vickery, az amerikai teniszező az idei év elején indította el saját OnlyFans profilját. A 30 éves sportolónő belefáradt abba, hogy a férfiak az idejét rabolják, ezért úgy döntött, akárki nem randizhat vele, 1000 dollár alatt ugyanis szóba sem áll senkivel.
„A férfiak viselkedése miatt már nem randizok ingyen. Randi előtti befizetést kérek. Küldj nekem 1000 dollárt, és meg tudjuk oldani a dolgot” – írta nemrég az Instagam-oldalán Sachia Vickery, aki februárban megsérült, azóta nem vett részt egyetlen tenisztornán sem. A szabad szellemű játékos az azóta eltelt időt nem csupán lábadozással töltötte, hiszen létrehozott egy profilt a felnőtt tartalmakat kínáló oldalon, amelyet sikerrel beindított.
Nagyon nyitott vagyok, és nem érdekel, mit gondolnak rólam az emberek...ez a legkönnyebben keresett pénz, és élvezem is csinálni. Egyszerűen megdöbbentett az az összeg, amit az első két napban kerestem ezen a platformon
– árulta el őszintén Vickery, aki azért az élsportot sem mellőzi, ugyanis a US Openen elindul.
Persze nem az amerikai játékos az első és egyetlen női teniszező, aki belevágott az online tartalomgyártásba, ugyanis rengetegen hoztak már létre OnlyFans-profilt, amelyet azóta is aktívan működtetnek.
Mi is az az OnlyFans?
Ha még valaki nem hallott volna róla, akkor érdemes tudni, hogy az OnlyFans egy internetes tartalom-előfizetési szolgáltatás, amelynek székhelye Londonban, az Egyesült Királyságban található. A 2016 óta létező szolgáltatást gyakran magukról intim felvételeket készítő emberek veszik igénybe, de más tartalomkészítők, például személyi edzők, vagy éppen zenészek munkájának is helyet ad. A tartalomkészítők pénzt kereshetnek azoktól a felhasználóktól, akik feliratkoznak a tartalmukra. Az oldal lehetővé teszi a tartalomkészítők számára, hogy havi rendszerességgel pénzt kapjanak közvetlenül a rajongóiktól, valamint egyszeri „tippeket” és a fizetős (PPV) funkciót is megadhatnak. Ezek általában pikánsabb videókat jelentenek, melyekért plusz bevételre számítanak.
A néhány éve már visszavonult amerikai teniszező, Ashley Harkleroad korábban a Playboyban is szerepelt, manapság azonban már ő is az online pornózásból él. A 40 éves bombázó az OnlyFans-oldalon saját pornóvideóival próbál minél több pénzt keresni és örömöt szerezni a rajongóinak.
Én vagyok az első profi teniszjátékos, aki szerepelt a Playboy címlapján és már az OnlyFanson is fenn van. Itt szabadon kifejezhetem magam, visszatértem és jobb vagyok, mint valaha.
Büszke vagyok az alakomra. Egy női sportoló testét képviselem” – mondta a világranglistán korábban 39. helyet is elérő egykori játékos. Harkleroad 2008-ban rengeteg kritikát kapott, mivel ő lett az első aktív teniszező, aki meztelenül pózolt a Playboy magazinban.
Sokan nyertek juniorként korosztályos Grand Slam-tornákat, de nem lett mindegyikükből világsztár teniszező. Szofia Zsuk is így járt, az ő karrierje azonban 20 éves korában nem a tehetség hiánya, hanem egy félmeztelen fotó miatt szakadt félbe. Az orosz játékos 2020-ban, öt évvel a wimbledoni junior sikere után, a közösségi oldalán kitett egy félmeztelen fotót saját magáról, ezt követően pedig villámgyorsan megromlott a viszonya a női teniszezőket tömörítő WTA vezetésével. A történtek után Zsuk úgy döntött, inkább felhagy az élsporttal és nyitott egy elég jól menő luxusautó-kölcsönzőt Miamiban, majd elindította saját OnlyFans-oldalát, amelyen havonta 8 dollárt kér a feliratkozóitól.
Erre a szakmára hosszabb távon nem támaszkodhatok, öt-hét év, és lecserélnek az új lányokra. Még a teniszkarrier is tovább tart
– mondta a 25 éves szépség, aki élvezi azt, hogy a tornák miatt már nem kell hotelről hotelre járnia, és a bőröndjét sem kell állandóan ki-be pakolnia.
Új pályafutása sem indult zökkenőmentesen, ugyanis az első merészebb képeinél elárasztották gyűlölködő üzenetekkel, és annyi fenyegető kommentet kapott, hogy inkább le is törölte ezeket az Instagram-oldaláról. „Hirtelen nem értettem: most mi a baj? Csak megosztottam egy képet, ami tetszik nekem. Aztán rájöttem, hogy az emberek egyszerűen nehezen viselik, hogy a teniszen kívül is van életem, és boldog lehetek sport nélkül is, nem kell, hogy hiányozzon a pálya” – jelentette ki Zsuk.
Az orosz származású ausztrál teniszezőnő, Arina Rodionova az idei év elején jelentette be, hogy 9 év házasság után elválik a férjétől, a korábbi amerikaifocista Ty Vickerytől, majd elindította saját OnlyFans-oldalát, ahol bikinis fotókat és exkluzív tartalmakat oszt meg a követőivel. Érdekesség, hogy Rodionova karrierváltása éppen a válás bejelentésével egy időben történt, vagyis a kettőnek akad köze egymáshoz.
Az orosz származású játékos – aki egykor a 97. helyen állt a világranglistán – így nyilatkozott erről: „A fiókomat jóváhagyták, szóval kezdődhet. Csináljuk”. A válásával kapcsolatos felhajtásra utalva tréfásan megjegyezte:
Ez jó alkalom arra, hogy elkezdjek posztolni azokból a bikinis fotókból, amiket a Maldív-szigeteken készítettem...
természetesen az OF fiókomban”.
Rodionova OnlyFans-profiljának leírásában teniszjátékosként jellemzi magát, de viccelődik is azzal, hogy eddig soha nem jutott tovább Grand Slam tornák második fordulójánál. A 35 éves sportolónő a legjobb eredményét még 2017-ben érte el Wimbledonban.
Meglepő módon még a férfiak között is akadnak olyan teniszezők, akik feltűntek az OnlyFanson. Az ausztrálok botrányhős játékosa, Nick Kyrgios is regisztrált a platformra, valamint a saját magát a világ legszexisebb teniszezőjeként jellemző francia Alexandre Müller is rendelkezik profillal a felnőtt tartalmakat kínáló oldalon.
Ami a korábbi profi sportolókat illeti, nem csupán a teniszezőnők körében hódít az OnlyFans, az extra bevétel érdekében egykori UFC-harcosok, röplabdázók, rúdugrók, de még Liu Shaolin Sándor exbarátnője is belekóstolt a népszerű platform által kínált lehetőségekbe.