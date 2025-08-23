A pályán kívül is figyelemre méltó összegeket keres Sachia Vickery, az amerikai teniszező az idei év elején indította el saját OnlyFans profilját. A 30 éves sportolónő belefáradt abba, hogy a férfiak az idejét rabolják, ezért úgy döntött, akárki nem randizhat vele, 1000 dollár alatt ugyanis szóba sem áll senkivel.

Sachia Vickery az OnlyFanson is jól keres, 1000 dollárt kér egy randiért

Fotó: SARAH STIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az OnlyFans, mint jól fizető másodállás

„A férfiak viselkedése miatt már nem randizok ingyen. Randi előtti befizetést kérek. Küldj nekem 1000 dollárt, és meg tudjuk oldani a dolgot” – írta nemrég az Instagam-oldalán Sachia Vickery, aki februárban megsérült, azóta nem vett részt egyetlen tenisztornán sem. A szabad szellemű játékos az azóta eltelt időt nem csupán lábadozással töltötte, hiszen létrehozott egy profilt a felnőtt tartalmakat kínáló oldalon, amelyet sikerrel beindított.

Nagyon nyitott vagyok, és nem érdekel, mit gondolnak rólam az emberek...ez a legkönnyebben keresett pénz, és élvezem is csinálni. Egyszerűen megdöbbentett az az összeg, amit az első két napban kerestem ezen a platformon

– árulta el őszintén Vickery, aki azért az élsportot sem mellőzi, ugyanis a US Openen elindul.

Sachia Vickery az OnlyFans révén rengeteg pénzt keresett már

Fotó: instagram.com/sachiavick/

Persze nem az amerikai játékos az első és egyetlen női teniszező, aki belevágott az online tartalomgyártásba, ugyanis rengetegen hoztak már létre OnlyFans-profilt, amelyet azóta is aktívan működtetnek.

Mi is az az OnlyFans? Ha még valaki nem hallott volna róla, akkor érdemes tudni, hogy az OnlyFans egy internetes tartalom-előfizetési szolgáltatás, amelynek székhelye Londonban, az Egyesült Királyságban található. A 2016 óta létező szolgáltatást gyakran magukról intim felvételeket készítő emberek veszik igénybe, de más tartalomkészítők, például személyi edzők, vagy éppen zenészek munkájának is helyet ad. A tartalomkészítők pénzt kereshetnek azoktól a felhasználóktól, akik feliratkoznak a tartalmukra. Az oldal lehetővé teszi a tartalomkészítők számára, hogy havi rendszerességgel pénzt kapjanak közvetlenül a rajongóiktól, valamint egyszeri „tippeket” és a fizetős (PPV) funkciót is megadhatnak. Ezek általában pikánsabb videókat jelentenek, melyekért plusz bevételre számítanak.

A Playboyban is szerepelt, majd az OnlyFanst is meghódította a dögös teniszező

A néhány éve már visszavonult amerikai teniszező, Ashley Harkleroad korábban a Playboyban is szerepelt, manapság azonban már ő is az online pornózásból él. A 40 éves bombázó az OnlyFans-oldalon saját pornóvideóival próbál minél több pénzt keresni és örömöt szerezni a rajongóinak.

Én vagyok az első profi teniszjátékos, aki szerepelt a Playboy címlapján és már az OnlyFanson is fenn van. Itt szabadon kifejezhetem magam, visszatértem és jobb vagyok, mint valaha.

Büszke vagyok az alakomra. Egy női sportoló testét képviselem” – mondta a világranglistán korábban 39. helyet is elérő egykori játékos. Harkleroad 2008-ban rengeteg kritikát kapott, mivel ő lett az első aktív teniszező, aki meztelenül pózolt a Playboy magazinban.