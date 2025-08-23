Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Lavrov elárulta, mikor találkozhat Putyin és Zelenszkij

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az év negyedik Grand Slam-tornáján, a US Openen induló Sachia Vickery a tenisz mellett az OnlyFans platformon való részvételével is komoly összegeket keres. A 30 éves sportolónő idén vágott bele ebbe a műfajba, saját bevallása szerint 1000 dollárt (kb. 337 ezer forint) is elkér a férfiaktól egyetlen randiért. Nem az amerikai teniszező az egyetlen, aki belekóstolt az online magamutogatásba, összeállításunkban bemutatjuk a sportág azon képviselőit, akik az OnlyFanson is hódítanak.

A pályán kívül is figyelemre méltó összegeket keres Sachia Vickery, az amerikai teniszező az idei év elején indította el saját OnlyFans profilját. A 30 éves sportolónő belefáradt abba, hogy a férfiak az idejét rabolják, ezért úgy döntött, akárki nem randizhat vele, 1000 dollár alatt ugyanis szóba sem áll senkivel.

OnlyFans, NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 29: Sachia Vickery of the United States returns a shot against Donna Vekic of Croatia during their Women's Singles First Round match on Day Two of the 2023 US Open at the USTA Billie Jean King National Tennis Center on August 29, 2023 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. Sarah Stier/Getty Images/AFP (Photo by Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Sachia Vickery az OnlyFanson is jól keres, 1000 dollárt kér egy randiért
Fotó: SARAH STIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az OnlyFans, mint jól fizető másodállás

„A férfiak viselkedése miatt már nem randizok ingyen. Randi előtti befizetést kérek. Küldj nekem 1000 dollárt, és meg tudjuk oldani a dolgot” – írta nemrég az Instagam-oldalán Sachia Vickery, aki februárban megsérült, azóta nem vett részt egyetlen tenisztornán sem. A szabad szellemű játékos az azóta eltelt időt nem csupán lábadozással töltötte, hiszen létrehozott egy profilt a felnőtt tartalmakat kínáló oldalon, amelyet sikerrel beindított.

Nagyon nyitott vagyok, és nem érdekel, mit gondolnak rólam az emberek...ez a legkönnyebben keresett pénz, és élvezem is csinálni. Egyszerűen megdöbbentett az az összeg, amit az első két napban kerestem ezen a platformon 

– árulta el őszintén Vickery, aki azért az élsportot sem mellőzi, ugyanis a US Openen elindul.

Sachia Vickery az OnlyFans révén rengeteg pénzt keresett már
Fotó: instagram.com/sachiavick/

Persze nem az amerikai játékos az első és egyetlen női teniszező, aki belevágott az online tartalomgyártásba, ugyanis rengetegen hoztak már létre OnlyFans-profilt, amelyet azóta is aktívan működtetnek.

Mi is az az OnlyFans?

Ha még valaki nem hallott volna róla, akkor érdemes tudni, hogy az OnlyFans egy internetes tartalom-előfizetési szolgáltatás, amelynek székhelye Londonban, az Egyesült Királyságban található. A 2016 óta létező szolgáltatást gyakran magukról intim felvételeket készítő emberek veszik igénybe, de más tartalomkészítők, például személyi edzők, vagy éppen zenészek munkájának is helyet ad. A tartalomkészítők pénzt kereshetnek azoktól a felhasználóktól, akik feliratkoznak a tartalmukra. Az oldal lehetővé teszi a tartalomkészítők számára, hogy havi rendszerességgel pénzt kapjanak közvetlenül a rajongóiktól, valamint egyszeri „tippeket” és a fizetős (PPV) funkciót is megadhatnak. Ezek általában pikánsabb videókat jelentenek, melyekért plusz bevételre számítanak.

A Playboyban is szerepelt, majd az OnlyFanst is meghódította a dögös teniszező

A néhány éve már visszavonult amerikai teniszező, Ashley Harkleroad korábban a Playboyban is szerepelt, manapság azonban már ő is az online pornózásból él. A 40 éves bombázó az OnlyFans-oldalon saját pornóvideóival próbál minél több pénzt keresni és örömöt szerezni a rajongóinak.

Én vagyok az első profi teniszjátékos, aki szerepelt a Playboy címlapján és már az OnlyFanson is fenn van. Itt szabadon kifejezhetem magam, visszatértem és jobb vagyok, mint valaha. 

Büszke vagyok az alakomra. Egy női sportoló testét képviselem” – mondta a világranglistán korábban 39. helyet is elérő egykori játékos. Harkleroad 2008-ban rengeteg kritikát kapott, mivel ő lett az első aktív teniszező, aki meztelenül pózolt a Playboy magazinban.

Egy félmeztelen fotó tette tönkre az orosz szépség teniszkarreirjét

Sokan nyertek juniorként korosztályos Grand Slam-tornákat, de nem lett mindegyikükből világsztár teniszező. Szofia Zsuk is így járt, az ő karrierje azonban 20 éves korában nem a tehetség hiánya, hanem egy félmeztelen fotó miatt szakadt félbe. Az orosz játékos 2020-ban, öt évvel a wimbledoni junior sikere után, a közösségi oldalán kitett egy félmeztelen fotót saját magáról, ezt követően pedig villámgyorsan megromlott a viszonya a női teniszezőket tömörítő WTA vezetésével. A történtek után Zsuk úgy döntött, inkább felhagy az élsporttal és nyitott egy elég jól menő luxusautó-kölcsönzőt Miamiban, majd elindította saját OnlyFans-oldalát, amelyen havonta 8 dollárt kér a feliratkozóitól. 

Erre a szakmára hosszabb távon nem támaszkodhatok, öt-hét év, és lecserélnek az új lányokra. Még a teniszkarrier is tovább tart 

– mondta a 25 éves szépség, aki élvezi azt, hogy a tornák miatt már nem kell hotelről hotelre járnia, és a bőröndjét sem kell állandóan ki-be pakolnia.

Szofia Zsuk
Szofia Zsuk karrierjét egy félmeztelen fotó tette tönkre
Fotó: Instagram.com/sofya_zhuk/

Új pályafutása sem indult zökkenőmentesen, ugyanis az első merészebb képeinél elárasztották gyűlölködő üzenetekkel, és annyi fenyegető kommentet kapott, hogy inkább le is törölte ezeket az Instagram-oldaláról. „Hirtelen nem értettem: most mi a baj? Csak megosztottam egy képet, ami tetszik nekem. Aztán rájöttem, hogy az emberek egyszerűen nehezen viselik, hogy a teniszen kívül is van életem, és boldog lehetek sport nélkül is, nem kell, hogy hiányozzon a pálya” – jelentette ki Zsuk.

Válása után kezdett OnlyFans-karrierbe az ausztrál teniszezőnő

Az orosz származású ausztrál teniszezőnő, Arina Rodionova az idei év elején jelentette be, hogy 9 év házasság után elválik a férjétől, a korábbi amerikaifocista Ty Vickerytől, majd elindította saját OnlyFans-oldalát, ahol bikinis fotókat és exkluzív tartalmakat oszt meg a követőivel. Érdekesség, hogy Rodionova karrierváltása éppen a válás bejelentésével egy időben történt, vagyis a kettőnek akad köze egymáshoz.

Az orosz származású játékos – aki egykor a 97. helyen állt a világranglistán – így nyilatkozott erről: „A fiókomat jóváhagyták, szóval kezdődhet. Csináljuk”. A válásával kapcsolatos felhajtásra utalva tréfásan megjegyezte: 

Ez jó alkalom arra, hogy elkezdjek posztolni azokból a bikinis fotókból, amiket a Maldív-szigeteken készítettem...

természetesen az OF fiókomban”.

Galéria: A vetkőzés mellett döntött a szuperdögös teniszezezőnő
1/12
Az ausztrál teniszezőnő, Arina Rodionova saját OnlyFans oldalt indított, ahol rendszeresen oszt mg magáról bikinis fotókat

Rodionova OnlyFans-profiljának leírásában teniszjátékosként jellemzi magát, de viccelődik is azzal, hogy eddig soha nem jutott tovább Grand Slam tornák második fordulójánál. A 35 éves sportolónő a legjobb eredményét még 2017-ben érte el Wimbledonban.

Meglepő módon még a férfiak között is akadnak olyan teniszezők, akik feltűntek az OnlyFanson. Az ausztrálok botrányhős játékosa, Nick Kyrgios is regisztrált a platformra, valamint a saját magát a világ legszexisebb teniszezőjeként jellemző francia Alexandre Müller is rendelkezik profillal a felnőtt tartalmakat kínáló oldalon.

Nick Kyrgios is fenn van az OnlyFans oldalon
Fotó: Clive Brunskill/Getty Images via AFP

Ami a korábbi profi sportolókat illeti, nem csupán a teniszezőnők körében hódít az OnlyFans, az extra bevétel érdekében egykori UFC-harcosok, röplabdázók, rúdugrók, de még Liu Shaolin Sándor exbarátnője is belekóstolt a népszerű platform által kínált lehetőségekbe.

  • Kapcsolódó cikkek
A kebelcsoda pornósztár lebuktatta a kiskorú Lamine Yamalt
„Focistaként jobb volt, mint az ágyban” – a pornósztár kitálalt a Real Madrid legendájáról
A szőke bombázót kirúgták a csapatból, mert túl szexi képeket osztott meg – galéria

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!