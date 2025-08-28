A rögbisztár és a párductestű modell hivatalosan már májusban összeházasodott, ám az igazi ünneplésre csak most keríthettek sort, hiszen Itoje-nek közben az ausztráliai túrán volt jelenése.

A szuperszexi modell, a párductestű Mimi Itoje

Fotó: Mimi Itoje/Instagram

Maro Itoje nigériai lagzin ünnepelt a párductestű feleségével

A 30 éves játékos kapitányként 2–1-es győzelemre vezette csapatát a sorozatban, ami történelmi siker volt.

A nagy diadalt követően Itoje most a magánéletben is stílusosan ünnepelhetett. A londoni Devere Grand Connaught Rooms nevű rendezvényhelyszín adott otthont az eseménynek, ahol családtagok, barátok és híres csapattársak is részt vettek.

A vendégek között ott volt több válogatott játékos, köztük Alex Lozowski, Elliot Daly, Ollie Lawrence, Nick Isiekwe, Marcus Smith és Ben Earl is. A rögbisztárok a nigériai hagyományokhoz hűen tradicionális öltözetet viseltek, és a hangulatot fokozva még táncra is perdültek – egy részükről TikTok-videó is készült.

Itoje és felesége ragyogtak a különböző hagyományos nigériai viseletekben, miközben együtt táncoltak a mulatságon. A játékos az Instagramon is megosztott néhány pillanatképet, ahol azt írta:

Uhrobo kultúra a világ előtt… Hagyományos nigériai esküvőt tartottam a múlt hétvégén. Felejthetetlen pillanat volt.

Felesége, Mimi – aki modell és képzőművész – végig támogatta párját a nyári túra alatt is, Ausztráliában személyesen ünnepelte vele a Lions (olyan rögbiválogatott, amelyet Anglia, Írország, Skócia és Wales legjobbjai közül választanak ki) történelmi győzelmét.

A Rugby Club Saracens sztárja most rövid pihenőt kap, mielőtt visszatérne klubcsapatához és az angol válogatottba, de az biztos: karrierje és magánélete is a csúcsra ért idén nyáron.

