Maro Itoje, az angol rögbiválogatott és a British Irish Lions csapatkapitánya számára igencsak emlékezetesre sikerült a nyár. A sporttörténelmi győzelem után Londonban tartotta meg nagyszabású nigériai esküvői ünnepségét feleségével, a párductestű modellel, Mimivel.

A rögbisztár és a párductestű modell hivatalosan már májusban összeházasodott, ám az igazi ünneplésre csak most keríthettek sort, hiszen Itoje-nek közben az ausztráliai túrán volt jelenése.

Mimi Itoje, szexi, párductestű
A szuperszexi modell, a párductestű Mimi Itoje
Fotó: Mimi Itoje/Instagram

Maro Itoje nigériai lagzin ünnepelt a párductestű feleségével

A 30 éves játékos kapitányként 2–1-es győzelemre vezette csapatát a sorozatban, ami történelmi siker volt. 

A nagy diadalt követően Itoje most a magánéletben is stílusosan ünnepelhetett. A londoni Devere Grand Connaught Rooms nevű rendezvényhelyszín adott otthont az eseménynek, ahol családtagok, barátok és híres csapattársak is részt vettek.  

@maroitoje4 Marriage SZN!! ✝️ We Danced like David danced ✨💫 #nigerianwedding ♬ original sound - Maro Itoje

A vendégek között ott volt több válogatott játékos, köztük Alex Lozowski, Elliot Daly, Ollie Lawrence, Nick Isiekwe, Marcus Smith és Ben Earl is. A rögbisztárok a nigériai hagyományokhoz hűen tradicionális öltözetet viseltek, és a hangulatot fokozva még táncra is perdültek – egy részükről TikTok-videó is készült.  

@maroitoje4 Great vibes last weekend ✨💫❤️ Video Credit @Eku Edewor ♬ Igbunu - Kefee

Itoje és felesége ragyogtak a különböző hagyományos nigériai viseletekben, miközben együtt táncoltak a mulatságon. A játékos az Instagramon is megosztott néhány pillanatképet, ahol azt írta: 

Uhrobo kultúra a világ előtt… Hagyományos nigériai esküvőt tartottam a múlt hétvégén. Felejthetetlen pillanat volt.

Felesége, Mimi – aki modell és képzőművész – végig támogatta párját a nyári túra alatt is, Ausztráliában személyesen ünnepelte vele a Lions (olyan rögbiválogatott, amelyet Anglia, Írország, Skócia és Wales legjobbjai közül választanak ki) történelmi győzelmét.  

A Rugby Club Saracens sztárja most rövid pihenőt kap, mielőtt visszatérne klubcsapatához és az angol válogatottba, de az biztos: karrierje és magánélete is a csúcsra ért idén nyáron.  

Íme, Mimi Itoje legszexibb fotói:

Galéria: Az angol rögbisztár szuperszexi feleségének látványától eláll a lélegzet
1/21
A szuperszexi modell, Mimi Itoje

 

