Petr Cech szívszórító üzenetben jelentette be a drámai hírt a közösségi oldalán. A 43 éves kapus tinédzserkora óta alkot egy párt Martinával, akitől két gyermeke született: a 16 éves Damian Cech és a 17 éves Adela Cechova. Az évekkel ezelőtt visszavonult futballista az Instagramon megerősítette, hogy úgy döntöttek, véget vetnek a házasságuknak. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy nincs köztük rossz viszony, mivel továbbra is egymás legjobb barátai maradnak.
„Martinával szomorúan jelentjük be, hogy 26 évnyi együttlét után különválunk. Továbbra is legjobb barátok vagyunk, és rendkívül büszkék vagyunk két gyermekünkre” – olvasható a Chelsea legendás kapusának tömör bejegyzésében, amelyhez egy romantikus fotót is posztolt kettejükről.
Cech 1999-ben, tinédzserkorában ismerte meg Martinát, 2003-ban pedig már össze is házasodtak.
A 124-szeres cseh válogatott kapus gyermekei is édesapjuk nyomdokaiba léptek, mindketten futballoznak.
Adela a női U17-es cseh nemzeti együttes védője, Damian pedig nemrég írta alá első profi szerződését a Premier League-ben szereplő Fulham csapatánál, és édesapjához hasonlóan szintén kapusként szerepel.
Pályafutása jelentős részét Cech a PL-ben töltötte, 2004 és 2015 között a Chelsea futballistája volt, a londoniakkal négy bajnoki címet, négy FA-kupa-trófeát és három Ligakupát nyert, továbbá kulcsszerepet játszott a Chelsea történelmi, 2012-es Bajnokok Ligája-győzelmében is.
Az egykori klasszis kapus 2015-ben egy másik fővárosi sztárcsapathoz, az Arsenalhoz szerződött, amelyet 2019-es visszavonulásáig szolgált, és egy ízben FA-kupa-győzelemhez segített.
Miután felhagyott a profi futballal, Cech a jégkorongban is kipróbálta magát, ebben a sportágban is kapusként szerepelt. A csehek legendája a zenében is otthonosan mozog, öt évvel ezelőtt csatlakozott a Wills & The Willing folk-rock együtteshez, mint dobos.