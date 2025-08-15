Petr Cech szívszórító üzenetben jelentette be a drámai hírt a közösségi oldalán. A 43 éves kapus tinédzserkora óta alkot egy párt Martinával, akitől két gyermeke született: a 16 éves Damian Cech és a 17 éves Adela Cechova. Az évekkel ezelőtt visszavonult futballista az Instagramon megerősítette, hogy úgy döntöttek, véget vetnek a házasságuknak. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy nincs köztük rossz viszony, mivel továbbra is egymás legjobb barátai maradnak.

Petr Cech 26 év után válik

Fotó: MICHAL CIZEK / AFP

Petr Cech 26 év után válik a feleségétől

„Martinával szomorúan jelentjük be, hogy 26 évnyi együttlét után különválunk. Továbbra is legjobb barátok vagyunk, és rendkívül büszkék vagyunk két gyermekünkre” – olvasható a Chelsea legendás kapusának tömör bejegyzésében, amelyhez egy romantikus fotót is posztolt kettejükről.

Petr Cech on IG 📸 pic.twitter.com/OUTiW7Z8De — Chelsea Photos (@ChelseaInPhotos) August 14, 2025

Cech 1999-ben, tinédzserkorában ismerte meg Martinát, 2003-ban pedig már össze is házasodtak.

A 124-szeres cseh válogatott kapus gyermekei is édesapjuk nyomdokaiba léptek, mindketten futballoznak.

Adela a női U17-es cseh nemzeti együttes védője, Damian pedig nemrég írta alá első profi szerződését a Premier League-ben szereplő Fulham csapatánál, és édesapjához hasonlóan szintén kapusként szerepel.

Pályafutása jelentős részét Cech a PL-ben töltötte, 2004 és 2015 között a Chelsea futballistája volt, a londoniakkal négy bajnoki címet, négy FA-kupa-trófeát és három Ligakupát nyert, továbbá kulcsszerepet játszott a Chelsea történelmi, 2012-es Bajnokok Ligája-győzelmében is.

Egy súlyos sérülést követően Petr Cech kizárólag fejvédőben lépett pályára

Fotó: VALERY HACHE / AFP

Az egykori klasszis kapus 2015-ben egy másik fővárosi sztárcsapathoz, az Arsenalhoz szerződött, amelyet 2019-es visszavonulásáig szolgált, és egy ízben FA-kupa-győzelemhez segített.

Miután felhagyott a profi futballal, Cech a jégkorongban is kipróbálta magát, ebben a sportágban is kapusként szerepelt. A csehek legendája a zenében is otthonosan mozog, öt évvel ezelőtt csatlakozott a Wills & The Willing folk-rock együtteshez, mint dobos.

Kapcsolódó cikkek