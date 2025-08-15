Live
A Chelsea legendás kapusa a közösségi médiában bejelentette, hogy 26 év házasság után elválik a feleségétől. Petr Cech és Martina Cechova útjai így különválnak, a cseh játékos érzelmes posztban búcsúzott nejétől.

Petr Cech szívszórító üzenetben jelentette be a drámai hírt a közösségi oldalán. A 43 éves kapus tinédzserkora óta alkot egy párt Martinával, akitől két gyermeke született: a 16 éves Damian Cech és a 17 éves Adela Cechova. Az évekkel ezelőtt visszavonult futballista az Instagramon megerősítette, hogy úgy döntöttek, véget vetnek a házasságuknak. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy nincs köztük rossz viszony, mivel továbbra is egymás legjobb barátai maradnak.

Czech goalkeeper Petr Cech of Chelsea London (L) and his wife Martina look on during the Czech Republic's Football Player of the Year 2010 award ceremony on February 7, 2011 in Prague. Petr Cech won the award ahead of Tomas Rosicky and Tomas Ujfalusi. AFP PHOTO / MICHAL CIZEK (Photo by MICHAL CIZEK / AFP)
Petr Cech 26 év után válik
Fotó: MICHAL CIZEK / AFP

Petr Cech 26 év után válik a feleségétől

„Martinával szomorúan jelentjük be, hogy 26 évnyi együttlét után különválunk. Továbbra is legjobb barátok vagyunk, és rendkívül büszkék vagyunk két gyermekünkre” – olvasható a Chelsea legendás kapusának tömör bejegyzésében, amelyhez egy romantikus fotót is posztolt kettejükről.

Cech 1999-ben, tinédzserkorában ismerte meg Martinát, 2003-ban pedig már össze is házasodtak. 

A 124-szeres cseh válogatott kapus gyermekei is édesapjuk nyomdokaiba léptek, mindketten futballoznak. 

Adela a női U17-es cseh nemzeti együttes védője, Damian pedig nemrég írta alá első profi szerződését a Premier League-ben szereplő Fulham csapatánál, és édesapjához hasonlóan szintén kapusként szerepel.

Pályafutása jelentős részét Cech a PL-ben töltötte, 2004 és 2015 között a Chelsea futballistája volt, a londoniakkal négy bajnoki címet, négy FA-kupa-trófeát és három Ligakupát nyert, továbbá kulcsszerepet játszott a Chelsea történelmi, 2012-es Bajnokok Ligája-győzelmében is.

Chelsea's Czech goalkeeper Petr Cech stares the ball during the UEFA Super Cup football match Chelsea FC versus Club Atletico Madrid, on August 31, 2012 at the Stade Louis II, in Monaco. AFP PHOTO / VALERY HACHE (Photo by VALERY HACHE / AFP)
Egy súlyos sérülést követően Petr Cech kizárólag fejvédőben lépett pályára
Fotó: VALERY HACHE / AFP

Az egykori klasszis kapus 2015-ben egy másik fővárosi sztárcsapathoz, az Arsenalhoz szerződött, amelyet 2019-es visszavonulásáig szolgált, és egy ízben FA-kupa-győzelemhez segített. 

Miután felhagyott a profi futballal, Cech a jégkorongban is kipróbálta magát, ebben a sportágban is kapusként szerepelt. A csehek legendája a zenében is otthonosan mozog, öt évvel ezelőtt csatlakozott a Wills & The Willing folk-rock együtteshez, mint dobos.

