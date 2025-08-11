Ahogy arról már korábban mi is beszámoltunk, a Real Madrid sztárja, a Bajnokok Ligája-győztes Eder Militao és honfitársa, a szintén brazil focista, Leonardo Pereira párt cseréltek még 2024-ben. Pereira ma már Eder Militao exével, és gyermekének anyjával, a híres brazil influenszerrel, Karoline Limával van együtt. A 29 éves édesanya influenszer és médiaceleb, olykor modellként is kipróbálja magát.

A Real Madrid sztárjának exe, Karolina Lima

Fotó: Karoline Lima Instagram-oldala

A Real Madrid sztárjának exe az Instán roppant népszerű

Lima januárban még alig 4 millió követővel rendelkezett az Instán, ez a nyár vége felé haladva már meghaladta az 5,8 milliót. Egyébként a fiatal hölgy korábban a Paris Saint-Germain egykori sztárjával, Neymarral is kapcsolatban volt, mielőtt 2021-ben Militaóval kezdett járni. Militao és Lima egyaránt megosztották legintimebb és legromantikusabb pillanataikat a közösségi médiában, a követőik legnagyobb örömére.