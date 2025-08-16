Cristiano Ronaldo közel tízévnyi együttélés után a napokban végre megkérte élete párja és gyermekei anyja, Georgina Rodríguez kezét. A 40 éves portugál szupersztár a szakértők szerint egy, sok kisebb drágakő által körülvett 15 karátos irdatlan méretű, és nagyjából 1,5 millió fontot érő gyémántot tartalmazó gyűrűvel kérdezte meg, hogy Georginát, hogy igen vagy nem. A válasz pedig persze, hogy igen volt, de alighanem a kb. 680 milliót érő ékszer nélkül is az lett volna. De kétségtelen, hogy a gyűrűvel hatásosabb volt.

Cristiano Ronaldo gondoskodik róla, hogy Georgina Rodríguez semmiben se szenvedjen hiányt

Fotó: DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ronaldo vett egy Porschét is Georginának

De egy igazi lovag nem elégszik meg egy gyűrűvel, így Ronaldo is bevásárolt még ezt-azt menyasszonyának. A Daily Mail brit bulvárlap tételesen le is hozta a listát, ami igencsak látványos.

Tudomásuk szerint ugyanis Ronaldo mintegy 270 ezer fontot (kb. 124 millió forint) költött a bevásárló körút során.

A legdrágább és leglátványosabb tétel egy 78 ezer fontos (kb. 35,7 millió forint) elektromos Porsche Taycan.

Az autóban majd remekül elférnek a kb. 25 ezer font (kb. 11,4 millió forint) értékű Louis Vuitton és Christian Dior táskák. Ahogy jól mindkettőhöz jól mennek a 42 és 53 ezer font (kb. 19,2 és 24,2 millió forint) értékű Patek Phillippe és Audemars Piguet márkájú órák.

Kapcsolódó cikkek: