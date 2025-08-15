Embla Matilde Njerve a közösségi oldalán mesélt arról, hogy az elmúlt három hónapban a fáradtság volt az állandó társa, és a napi minimumon túl semmire nem maradt ereje. „Mostanra kezdek jobban lenni, újra tudok társasági életet élni, és mintha újraindíthatnám az életemet. Megtanultam komolyan venni az egészségemet, és hallgatni a testemre. Lassan, de biztosan egyre jobb lesz – a cél a 2026-os szezon!” – írta a rúdugrás norvég tehetsége.

A rúdugrás norvég „szépségkirálynője” 2026-ban szó szerint nagy ugrásra készül

Forrás: instagram.com/emblanjerve

A 2007-es születésű, Bergenben nevelkedett sportoló tízéves kora óta rúdugró. Tavaly a norvég fedettpályás bajnoki cím mellett ezüstérmet nyert a szlovákiai Banská Bystricában rendezett U18-as Európa-bajnokságon, majd augusztusban 4,30 méteres ugrással új norvég U18- és U20-csúcsot állított fel. Ez a mai napig az egyéni legjobbja.

A világszínvonal ugyan jóval magasabb, a női elitben 4,70 körül mozog, de Njerve a korosztályában már most kiemelkedő teljesítményt nyújt.

A rúdugrás helyett most a regenerációé a főszerep

A tokiói vb-részvétel esélyeit a betegség mellett az is csökkentette, hogy a kvalifikációhoz vagy a világranglistán, vagy a szinttel kellett volna bekerülni – utóbbi a 4,30-as eredményével még jókora ugrást igényelt volna. A csókbetegség azonban végképp keresztülhúzta a terveket: májusban hivatalosan bejelentette, hogy idén egyáltalán nem indul versenyen.