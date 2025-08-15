Live
Bemutatjuk az italt, amely elpusztíthatja a rákos sejteket

A norvég Embla Matilde Njerve idén kihagyja az egész szabadtéri idényt, így a szeptemberi, tokiói atlétikai világbajnokságot is. A rúdugrás 18 éves kiválósága ugyanis mononukleózison, ismertebb nevén „csókbetegségen” esett át, amely miatt hónapokig nem tudott edzeni.

Embla Matilde Njerve a közösségi oldalán mesélt arról, hogy az elmúlt három hónapban a fáradtság volt az állandó társa, és a napi minimumon túl semmire nem maradt ereje. „Mostanra kezdek jobban lenni, újra tudok társasági életet élni, és mintha újraindíthatnám az életemet. Megtanultam komolyan venni az egészségemet, és hallgatni a testemre. Lassan, de biztosan egyre jobb lesz – a cél a 2026-os szezon!” – írta a rúdugrás norvég tehetsége.

rúdugrás
A rúdugrás norvég „szépségkirálynője” 2026-ban szó szerint nagy ugrásra készül
Forrás: instagram.com/emblanjerve

A 2007-es születésű, Bergenben nevelkedett sportoló tízéves kora óta rúdugró. Tavaly a norvég fedettpályás bajnoki cím mellett ezüstérmet nyert a szlovákiai Banská Bystricában rendezett U18-as Európa-bajnokságon, majd augusztusban 4,30 méteres ugrással új norvég U18- és U20-csúcsot állított fel. Ez a mai napig az egyéni legjobbja.

A világszínvonal ugyan jóval magasabb, a női elitben 4,70 körül mozog, de Njerve a korosztályában már most kiemelkedő teljesítményt nyújt.

A rúdugrás helyett most a regenerációé a főszerep

A tokiói vb-részvétel esélyeit a betegség mellett az is csökkentette, hogy a kvalifikációhoz vagy a világranglistán, vagy a szinttel kellett volna bekerülni – utóbbi a 4,30-as eredményével még jókora ugrást igényelt volna. A csókbetegség azonban végképp keresztülhúzta a terveket: májusban hivatalosan bejelentette, hogy idén egyáltalán nem indul versenyen.

Galéria: Embla Matilde Njerve, a csodaszép rúdugró
Fotó: instagram.com/emblanjerve
1/28
Embla Matilde Njerve, a csodaszép rúdugró

A mononukleózis, amelyet többnyire az Epstein–Barr-vírus okoz, hetekig tartó levertséggel, torokfájással, nyirokcsomó-duzzanattal jár, és gyakran megnagyobbodik tőle a lép is. Ez utóbbi különösen veszélyes sportolóknál, mert az intenzív edzés akár léprepedést is okozhat. A felépülés ideje változó, és nincs kőbe vésett protokoll.

A sportorvosok szerint a tünetek megszűnése után is lépcsőzetesen, óvatosan kell visszatérni az edzésekhez.

A szépség és a sport ereje együtt

Njerve történetében az a figyelemre méltó, hogy nemcsak a sporteredményei, hanem a kisugárzása és szépsége miatt is komoly rajongótábora alakult ki. Tavaly nyáron több milliós nézettséget értek el a versenyeiről készült videók a közösségi médiában, pedig nem is indult a párizsi olimpián. A hirtelen jött ismertség komoly nyomás is lehet, de ha jól kezeli, a médiafigyelem a sportkarrierjét is segítheti – szponzori szerződések, meghívók és jobb felkészülési lehetőségek formájában.

A norvég ugró jövője tehát nyitott: egészségesen, hibátlan alapozással 2026-ban reális cél lehet a 4,40-4,50 méteres tartomány elérése. Addig viszont marad a regeneráció és a fokozatos visszaépítés. Ahogy ő maga is fogalmazott: „először az egészség, aztán jöhet minden más”.

