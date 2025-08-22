Franz Kafka csak kapkodná a fejét. Ha az Átváltozás című novella zseniális cseh írója élne és kicsit is érdekelné a sport (aligha, sajnos) nem hinne a szemének, és talán még pár sort is szentelne az egymás után elképesztő transzformációkon áteső sztársportolóknak. Közülük a legutóbbi nem más, mint a valaha volt legjobb női teniszező, Serena Williams.

Luka Doncic (középen) átváltozása adhatott ötletet Serena Williamsnek is

Fotó: FILIP STEVANOVIC / ANADOLU

Serena Williams csúcsformában

Az egészet ráadásul egy férfi kezdte. Igaz, a Los Angeles Lakers sztárkosarasa, Luka Doncic nem a strandtestre gyúrt, de nagyjából mégis az jött ki belőle. A szlovén géniuszt gyakran zrikálták aputeste miatt, és valóban egészen elképesztő fizikummal – nincs mit szépíteni: kissé hájasan – hozta a zseniális megoldásokat. A hamarosan kezdődő világbajnokságra azonban úgy kipattintotta magát, hogy csak na.

Egészen friss hír, hogy a 2024-es párizsi olimpián akaratán kívül botrányhőssé váló bokszoló, Imane Helif is vadonatúj külsőt villantott.

Most pedig itt van Serena Williams! A 23 egyéni Grand Slam-győzelmével a nők között toronymagasan rekorder amerikai legenda 43 évesen élete talán legjobb formájában van. Ezt bizonyítják a kanárisárga fürdőruhában készült tengerparti képei is:

Serena elárulta, minek köszönheti a közel 30 fontos (13,6 kg) fogyást. Elmondása szerinte hiába edzett őrült módjára világ életében, szinte minimális szünetet sem tartva 40 éves koráig húzódó karrierjében, képtelen volt elérni azt a súlyt, amit szeretett volna. Aminek a hátterében egy fajta cukorbetegség állhatott, viszont most egy erre kapott gyógyszerrel és a megfelelően beállított diétákkal megtörtént az áttörés. Viszont, bár sokan reménykedtek benne, Serena nem fog csatlakozni 45 éves nővéréhez, a hétszeres GS-győztes Venushoz, aki még mindig aktív, olyannyira, hogy a rendezőktől szabadkártyát kapott a hétfőn kezdődő US Open női egyes versenyére.

