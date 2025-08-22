Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Egyre közelebb vagyunk az atomháborúhoz

Link másolása
Vágólapra másolva!
Jobb későn, mint soha. Erre gondolhatott Serena Williams, aki nem a nyár elejére, hanem az északi félgömb legmelegebb évszakának a végére időzítette csúcsformát. Minden idők legjobb női teniszezője ugyanis olyan bomba formába került, amilyenben talán még soha nem láthattuk.

Franz Kafka csak kapkodná a fejét. Ha az Átváltozás című novella zseniális cseh írója élne és kicsit is érdekelné a sport (aligha, sajnos) nem hinne a szemének, és talán még pár sort is szentelne az egymás után elképesztő transzformációkon áteső sztársportolóknak. Közülük a legutóbbi nem más, mint a valaha volt legjobb női teniszező, Serena Williams.

BELGRADE, SERBIA – AUGUST 21: Slovenia’s Luka Doncic (77) in action against Serbian players during a friendly basketball match between Serbia and Slovenia as part of preparations for EuroBasket 2025, at Belgrade Arena, on August 21, 2025 in Belgrade, Serbia. Filip Stevanovic / Anadolu (Photo by Filip Stevanovic / Anadolu via AFP), Serena Williams
Luka Doncic (középen) átváltozása adhatott ötletet Serena Williamsnek is
Fotó: FILIP STEVANOVIC / ANADOLU

Serena Williams csúcsformában

Az egészet ráadásul egy férfi kezdte. Igaz, a Los Angeles Lakers sztárkosarasa, Luka Doncic nem a strandtestre gyúrt, de nagyjából mégis az jött ki belőle. A szlovén géniuszt gyakran zrikálták aputeste miatt, és valóban egészen elképesztő fizikummal – nincs mit szépíteni: kissé hájasan – hozta a zseniális megoldásokat. A hamarosan kezdődő világbajnokságra azonban úgy kipattintotta magát, hogy csak na.

Egészen friss hír, hogy a 2024-es párizsi olimpián akaratán kívül botrányhőssé váló bokszoló, Imane Helif is vadonatúj külsőt villantott.

Most pedig itt van Serena Williams! A 23 egyéni Grand Slam-győzelmével a nők között toronymagasan rekorder amerikai legenda 43 évesen élete talán legjobb formájában van. Ezt bizonyítják a kanárisárga fürdőruhában készült tengerparti képei is:

Serena elárulta, minek köszönheti a közel 30 fontos (13,6 kg) fogyást. Elmondása szerinte hiába edzett őrült módjára világ életében, szinte minimális szünetet sem tartva 40 éves koráig húzódó karrierjében, képtelen volt elérni azt a súlyt, amit szeretett volna. Aminek a hátterében egy fajta cukorbetegség állhatott,  viszont most egy erre kapott gyógyszerrel és a megfelelően beállított diétákkal megtörtént az áttörés. Viszont, bár sokan reménykedtek benne, Serena nem fog csatlakozni 45 éves nővéréhez, a hétszeres GS-győztes Venushoz, aki még mindig aktív, olyannyira, hogy a rendezőktől szabadkártyát kapott a hétfőn kezdődő US Open női egyes versenyére.

Kapcsolódó cikkek:

Rá sem lehet ismerni az NBA szupersztárjára - hihetetlen fotón a változás
Mégis nő? Döbbenetes átváltozás, rá sem ismerünk a botrányos bunyósra, Imane Helifre
Rá sem lehetett ismerni Ronaldóra a törökök elleni meccsen

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!