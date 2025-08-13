Live
Bemondták: nukleáris támadást indítottak az ukránok

Súlyos autoimmun betegséggel küzd a korábbi világelső teniszező, Szeles Mónika. A magyar származású újvidéki Szeles Mónika, akkor fordult orvoshoz, amikor egy helyett két labdát látott maga előtt pattogni.

Az 51 éves korábbi világelső, nyolcszoros Grand Slam-győztes Szeles Mónika az amerikai Associated Press (AP) hírügynökségnek nyilatkozott a myasthenia gravis nevű ritka betegségéről. Ez egy olyan autoimmun betegség, amelyben sérül az izmok és az idegrendszer közötti kapcsolat. A beteg ezért fáradékonyak és gyengének érzik magukat.

NEW YORK, NY - AUGUST 12: Monica Seles is seen on August 12, 2025 in New York City. (Photo by Jason Howard/Bauer-Griffin/GC Images), Szeles Mónika
Szeles Mónika már nem titkolja a betegségét
Fotó: Jason Howard/Bauer-Griffin / GC Images

Súlyos betegséggel küzd Szeles Mónika

Mint Szeles az AP-nek elmondta, éppen gyerekekkel teniszezett, amikor elrontott egy ütést, mert nem tudta, hogy a felé tartó két labdából melyiket üsse meg. Végül azt próbálta ütni, amelyik ott sem volt. Ez 2019-ben volt, a korábbi teniszsztár ezt követően fordult orvoshoz, és végül egy neurológus határozta meg pontosan a betegségét.

Eltartott egy ideig, mire elfogadtam az állapotomat és képes voltam róla nyíltan beszélni, mert ez egy nagyon nehéz téma. A betegség jelentősen befolyásolja a hétköznapjaimat is

idézi a Bild német bulvárlap az interjút.

Szeles azt is elmondta, hogy az orvosok először agydaganatra gyanakodtak, mielőtt megállapították volna a myasthenia gravis betegséget, ami olyannyira ritka, hogy az emberek mindössze 0,015 százalékát érinti.

Szeles Mónika az akkor Jugoszláviához, ma Szeribához tartozó Újvidéken született 1973-ban. Egy amerikai korosztályos torna megnyerése után 1986-ban került Nick Bollettieri híres floridai akadémiájára. 

NEW YORK - MARCH 10: Monica Seles of the United States returns against Gabriela Sabatini of Argentina during the BNP Paribas Showdown at Madison Square Garden on March 10, 2015 in New York City. (Photo by Rich Schultz/Getty Images)
Visszavonulása után is a tenisz közelében maradt
Fotó: Rich Schultz/Getty Images

Alig múlt 17 éves, amikor 1991. márciusában már vezette a WTA világranglistát, de ekkor már kétszeres GS-győztesnek (Melbourne-ben és a Roland Garroson diadalmaskodott) mondhatta magát. Ausztráliában további három, míg Párizsban két alkalommal nyert, ahogy kétszer diadalmaskodott a US Openen is. Wimbledonban egyszer jutott döntőbe, akkor azonban kikapott Steffi Graftól. 1993-ban egy hamburgi tornán egy mentális problémákkal küzdő férfi megkéselte, amiből hosszú kihagyást követően gyógyult csak fel.

