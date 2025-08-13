Az 51 éves korábbi világelső, nyolcszoros Grand Slam-győztes Szeles Mónika az amerikai Associated Press (AP) hírügynökségnek nyilatkozott a myasthenia gravis nevű ritka betegségéről. Ez egy olyan autoimmun betegség, amelyben sérül az izmok és az idegrendszer közötti kapcsolat. A beteg ezért fáradékonyak és gyengének érzik magukat.

Szeles Mónika már nem titkolja a betegségét

Fotó: Jason Howard/Bauer-Griffin / GC Images

Súlyos betegséggel küzd Szeles Mónika

Mint Szeles az AP-nek elmondta, éppen gyerekekkel teniszezett, amikor elrontott egy ütést, mert nem tudta, hogy a felé tartó két labdából melyiket üsse meg. Végül azt próbálta ütni, amelyik ott sem volt. Ez 2019-ben volt, a korábbi teniszsztár ezt követően fordult orvoshoz, és végül egy neurológus határozta meg pontosan a betegségét.

Eltartott egy ideig, mire elfogadtam az állapotomat és képes voltam róla nyíltan beszélni, mert ez egy nagyon nehéz téma. A betegség jelentősen befolyásolja a hétköznapjaimat is

– idézi a Bild német bulvárlap az interjút.

Szeles azt is elmondta, hogy az orvosok először agydaganatra gyanakodtak, mielőtt megállapították volna a myasthenia gravis betegséget, ami olyannyira ritka, hogy az emberek mindössze 0,015 százalékát érinti.

Szeles Mónika az akkor Jugoszláviához, ma Szeribához tartozó Újvidéken született 1973-ban. Egy amerikai korosztályos torna megnyerése után 1986-ban került Nick Bollettieri híres floridai akadémiájára.

Visszavonulása után is a tenisz közelében maradt

Fotó: Rich Schultz/Getty Images

Alig múlt 17 éves, amikor 1991. márciusában már vezette a WTA világranglistát, de ekkor már kétszeres GS-győztesnek (Melbourne-ben és a Roland Garroson diadalmaskodott) mondhatta magát. Ausztráliában további három, míg Párizsban két alkalommal nyert, ahogy kétszer diadalmaskodott a US Openen is. Wimbledonban egyszer jutott döntőbe, akkor azonban kikapott Steffi Graftól. 1993-ban egy hamburgi tornán egy mentális problémákkal küzdő férfi megkéselte, amiből hosszú kihagyást követően gyógyult csak fel.

Kapcsolódó: