A szexbomba Demi Simset nem más készítette fel a debütálására, mint édesapja, Tony Sims – a brit bokszvilág nagy tiszteletnek örvendő edzője, aki korábban olyan nevekkel dolgozott, mint Conor Benn vagy Anthony Joshua.

A ringben is kipróbálja magát a vadóc szexbomba, Demi Sims

Fotó: Demi Sims/Instagram

A szexbomba Dani Sims bokszolónak áll

Érdekesség, hogy Dani Sims nem egyedül indul harcba:

az unokatestvére, a The Only Way Is Essex, egy brit reality televíziós sorozat sztárja, Joey Essex szintén ugyanezen az estén áll majd ringbe először.

Demi számára a váltás nem egyszerű, de mindent megtesz majd a sikerért.

Ez Joeynak és nekem is a debütálásunk, és ugyanazokat az érzéseket éljük át: izgulunk, de hétről hétre magabiztosabbak vagyunk. Az életünk teljesen megváltozott – a koktélok és strandolások helyett most napi kétszer edzünk, szigorú étrenden vagyunk, nincs ivás, nincs bulizás

– mesélte.

„Azt hiszem, többet tanultam az elmúlt hat-hét hétben, mint az elmúlt öt évben összesen. Olyan edző keze alatt készülünk, aki világszintű bokszolókat tanít – biztos kezekben vagyunk” – tette hozzá Sims.

Miközben Demi a Hopkins elleni mérkőzésre hangolódik, Joey a portugál influenszer, Numeiro ellen lép majd kötelek közé. A két realitysztár számára a küzdelem azonban nem csupán sport: mindketten családi ügyként tekintenek rá.

„Úgy érezzük, muszáj nyernünk – nem engedhetjük meg, hogy a család nevét kudarc érje” – fogalmazott Demi.

A brit közönség számára egyáltalán nem ismeretlen az unokatestvérpár, de bokszkesztyűben most először láthatják őket. Bár a páros eddigi karrierje elsősorban a kamerák előtti életmódról, fényűző estékről és tévés szereplésekről szólt, az utóbbi hónapok teljes átállása bizonyítja, hogy készen állnak a sport világában is komoly teljesítményt nyújtani.

