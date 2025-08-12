2002. október 1-jén, a New Jersey állambeli Westwoodban született Olivia Dunne amerikai szexi tornászlány és influencer, akinek egyedülálló pályafutása új értelmet adott annak, hogy a fiatal sportolók hogyan építhetik fel személyes márkájukat a digitális korban. Kivételes tornász tehetségével, valamint a TikTok-on és Instagramon való meghatározó jelenlétével Dunne az új generációs sportolók képviselője lett, akik nemcsak versenyzők, hanem médiaszereplők és vállalkozók is egyben.

A szexi tornászlány igazi üzletasszony

Fotó: Olivia Dunne Instagram-oldala

A szexi tornászlány online is tarol

Olivia Dunne már fiatalon elkezdett tornázni, és természetes tehetségének és munkamoráljának köszönhetően gyorsan emelkedett a ranglistán. Az ország egyik legjobb junior tornásza lett, és 2017-ben még az Egyesült Államokat is képviselte a nemzeti csapatban. Technikai képességei, különösen a felemás korláton és a talajgyakorlatokban nagy tiszteletet vívtak ki számára a tornász közösségben. 2020-ban Dunne csatlakozott a Louisiana State University (LSU) tornászcsapatához, és az NCAA versenyein is elindult.

Ami Olivia Dunne-t igazán megkülönbözteti a többi sportolótól, az a közösségi médiában való jelenléte. 2025-ben több tíz millió követője van a TikTokon és az Instagramon, ahol tornásztartalmakat, életmód videókat és kulisszatitkokat oszt meg diák-sportolóként töltött életéből.

A népszerűsége jelentős szponzori szerződésekhez vezetett, különösen az NCAA 2021-es döntése után, amely lehetővé tette a sportolók számára, hogy profitáljanak a nevükből és arcképükből is. Dunne gyorsan az egyik legjobban kereső egyetemi sportolóvá vált, és állítólag több millió dollárt keresett már divat-, fitnesz- és egészségügyi márkákkal kötött partnerségek révén.