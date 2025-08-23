Live
Hihetetlen, mit derítettek ki a D-vitaminról

A US Open idei kiadását nemcsak a világ legjobb teniszezőinek izgalmas csatározásai tehetik emlékezetessé, hanem egy kifejezetten kellemetlen „vendég” is. Ez pedig nem más, mint a szexőrült és falánk invazív rovar, a Lycorma delicatula, vagy angol nevén Spotted lanternfly.

A szexőrült kártevő jelenléte már New York állam 62 megyéjéből 29-ben igazolt, és a forró nyári időjárás különösen kedvezett az elszaporodásuknak.

szexőrült, NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 20: Jack Draper of Great Britain serves the ball teammate Jessica Pegula of the United States is in position in the match against Iga Swiatek of Poland and Casper Ruud of Norway during the Mixed Doubles Semifinal at USTA Billie Jean King National Tennis Center on August 20, 2025 in New York City. Elsa/Getty Images/AFP (Photo by ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Hogy fognak megküzdeni a szexőrült rovarokkal a US Open szerevezői? 
Fotó: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Szexőrült rovarok réme fenyegeti a US Opent

Most a szervezők attól tartanak, hogy a Flushing Meadowsban, a világ negyedik legnagyobb városi parkjában megrendezett tornát is ellepik a hívatlan betolakodók. A park 897 hektáros területével ideális terepet kínál a rovaroknak.  

A szervezők már figyelmeztetést adtak ki: amennyiben bárki, akár néző, akár játékos találkozik a rovarral, azonnal értesítse a hatóságokat – majd tapossa agyon a hívatlan vendéget, ugyanis mindent felfal, a zöldségeskertektől a gyümölcsfákig bármit elpusztít.

 Általában május végén kelnek ki, ám tömeges megjelenésük észlelése leggyakrabban augusztusra tehető, amikor féktelen szaporodásba kezdenek.  

Kelli Hoover, a Pennsylvaniai Állami Egyetem rovartani professzora szerint a kártevők rendkívül veszélyesen terjednek: 

Felugranak vonatokra, repülőkre, hajókra – igazi bátor potyautasok

 – figyelmeztetett.  

Brian Eshenaur, a Cornell Egyetem invazív fajokra szakosodott kutatója pedig hozzátette: „Aki ilyen rovart lát, készítsen róla egy fotót, majd azonnal pusztítsa el.”  

A US Open tehát idén nemcsak a teniszezők erőpróbája lesz, hanem egy rovarinvázió elleni küzdelem színtere is lehet. A kérdés, hogy a szurkolók és a szervezők mennyire lesznek felkészülve a nem várt rivális legyőzésére.  

