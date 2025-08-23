A szexőrült kártevő jelenléte már New York állam 62 megyéjéből 29-ben igazolt, és a forró nyári időjárás különösen kedvezett az elszaporodásuknak.

Hogy fognak megküzdeni a szexőrült rovarokkal a US Open szerevezői?

Fotó: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Szexőrült rovarok réme fenyegeti a US Opent

Most a szervezők attól tartanak, hogy a Flushing Meadowsban, a világ negyedik legnagyobb városi parkjában megrendezett tornát is ellepik a hívatlan betolakodók. A park 897 hektáros területével ideális terepet kínál a rovaroknak.

A szervezők már figyelmeztetést adtak ki: amennyiben bárki, akár néző, akár játékos találkozik a rovarral, azonnal értesítse a hatóságokat – majd tapossa agyon a hívatlan vendéget, ugyanis mindent felfal, a zöldségeskertektől a gyümölcsfákig bármit elpusztít.

Általában május végén kelnek ki, ám tömeges megjelenésük észlelése leggyakrabban augusztusra tehető, amikor féktelen szaporodásba kezdenek.

Kelli Hoover, a Pennsylvaniai Állami Egyetem rovartani professzora szerint a kártevők rendkívül veszélyesen terjednek:

Felugranak vonatokra, repülőkre, hajókra – igazi bátor potyautasok

– figyelmeztetett.

Brian Eshenaur, a Cornell Egyetem invazív fajokra szakosodott kutatója pedig hozzátette: „Aki ilyen rovart lát, készítsen róla egy fotót, majd azonnal pusztítsa el.”

A US Open tehát idén nemcsak a teniszezők erőpróbája lesz, hanem egy rovarinvázió elleni küzdelem színtere is lehet. A kérdés, hogy a szurkolók és a szervezők mennyire lesznek felkészülve a nem várt rivális legyőzésére.