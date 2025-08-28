Live
Hatalmas örömhírről számolt be a nemzetközi sajtó. A teniszvilág egyik legismertebb alakja, a szexszimbólumnak tartott Anna Kurnyikova ismét várandós – számolt be a spanyol Hola! magazin. A 44 esztendős egykori orosz teniszezőnő negyedik közös gyermekét várja férjétől, a világhírű énekestől, Enrique Iglesiastól.

A spanyol lap értesülései szerint a szexszimbólum Anna Kurnyikova már a terhessége felénél tart, és a környezetükből származó információk alapján minden rendben zajlik.

szexszimbólum, NEW YORK - AUGUST 26: Tennis player Anna Kournikova attends the "Play Nice" runway show and party hosted by K-Swiss to kick off open week fever at Skyline Gallery on August 26, 2009 in New York City. Jemal Countess/Getty Images for K-Swiss/AFP (Photo by Jemal Countess / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Negyedik gyerekét várja a szexszimbólum teniszezőnő, Annak Kurnyikova
Fotó: JEMAL COUNTESS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A szexszimbólum Anna Kurnyikova várandós

A hír különösen nagy figyelmet kapott, mivel néhány hónappal ezelőtt a sportolónőt kerekesszékben, lábán pedig védőcsizmával fényképezték le, ami aggodalomra adott okot rajongói körében.  

Kurnyikova és Enrique Iglesias három gyermeket nevel együtt: a hétéves ikreket, Lucyt és Nicholast, valamint a legkisebb lányt, az ötéves Maryt. A házaspár híres zárkózottságáról – ritkán engednek betekintést magánéletükbe, így a mostani babaérkezés híre igazi szenzációnak számít.  

Anna Kurnyikova pályafutása mindössze nyolc évig tartott, ám annál maradandóbb nyomot hagyott a teniszvilágban. Legnagyobb egyéni sikerét 1997-ben érte el, amikor bejutott a wimbledoni elődöntőbe, míg párosban két Australian Open-győzelmet is szerzett (1999, 2002). Karrierjét azonban sorozatos sérülések – láb-, has- és hátproblémák – törték derékba, így 2003-ban, mindössze 21 évesen visszavonult.  

Pályafutása során 16 páros tornagyőzelmet aratott, és három Grand Slam-döntőig jutott párosban, illetve vegyes párosban.  

A tenisz mellett Kurnyikova modellként is hatalmas népszerűségre tett szert. A 2000-es évek elején a világ egyik legismertebb sportolója és stílusikonja lett, szépsége és hírneve sokszor még sportsikereit is elhomályosította.

 2002-ben a világ legszexibb nőjének választották, 2010-ben pedig a tenisz történetének legvonzóbb játékosának is megszavazták.

