Ismét a pimasz fotóival sokkolt a dögös játékos. A szexszimbólum Kayla Simmons ezúttal tengerparti fotóival nyűgözte le a rajongóit. A 29 éves sztár – aki hatalmas követőtáborral rendelkezik a közösségi médiában –, apró bikiniben villantott, miközben élvezte a napsütést.

A szexszimbólum Kayla Simmons nemcsak sportteljesítményével, hanem a dögös megjelenésével is gyakran kápráztatja el követőit, akik rendszeresen dicsérik merész és csábító fotóit.

szexszimbólum Kayla Simmons
A szexszimbólum Kayla Simmons legújabb fotóitól is eláll a lélegzet
Fotó: Kayla Simmons/Instagram

Igazi szexszimbólummá vált Kayla Simmons

Legújabb Instagram-posztjában a vadóc röplabdázó, Kayla a „Malibu Rising" című könyvet olvasta Taylor Jenkins Reid tollából (a történelmi fikciós regén a New York Times bestsellere volt), miközben fejhallgatót viselt és kényelmesen pihent a napsütésben. A bejegyzéshez csak annyit fűzött hozzá: 

Nincs panasz.

A rajongók pedig elárasztották bókokkal a kommentszekciót. Egyikük ezt írta: „Igazán dögös vagy!”, míg egy másik megjegyezte: „Olyan lenyűgöző vagy, hogy még a hold is irigykedik rád.” Többen egyszerűen csak „tengerparti királynőként” és „mindig lélegzetelállítóként” emlegették.

Ez nem az első alkalom, hogy Kayla merész tengerparti megjelenésével hódít, de elcsábította már a követőit fehérneműs és apró bikinis képeivel is, sőt, áttetsző ruhában is elbűvölően pózolt.

Íme, Kayla Simmons legszexibb fotói:

