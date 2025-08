Megszületett Szoboszlai Dominik kislánya – fotó

Megszületett Szoboszlai Dominik első gyermeke, az örömhírről a magyar fociválogatott csapatkapitánya számolt be.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka immár büszke szülők

Fotó: instagram.com/borkabuzsik

Megszületett Szoboszlai Dominik kislánya

A sztárpár az Instagramon jelentette be, hogy megszületett a kislányuk, akit már nagyon várt a család és a szurkolók is. A rajongók és a Liverpool is gratulációval köszöntötték az újdonsült szülőket.

A születésed a világot jelenti számomra. Köszönöm szerelmem, hogy elhoztad őt az életünkbe!

- írta Szoboszlai Dominik az Instagram-oldalán közzétett fotó mellé.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka gyerekkoruk óta ismerték egymást, szorosabb kapcsolatuk azonban csak másfél évvel ezelőtt bontakozott ki igazán. A pár először közös posztjaikban adott hírt a kapcsolatukról, később már egyre komolyabbá vált az elköteleződés is: tavaly októberben történt az eljegyzés, majd idén, márciusban egy elegáns esküvőn, Budapest egyik legpatinásabb helyszínén, a Four Seasons szállodában örök hűséget fogadtak egymásnak.

A gyermekáldásról szóló hír májusban lett hivatalos, amikor Szoboszlai Dominik a Liverpool–Brighton mérkőzésen gólját egy jellegzetes, babaváró gólörömmel ünnepelte:

a labdát a meze alá rejtette, ujját a szájába vette.

Ezt követően Buzsik Borka Instagram-történetében végérvényesen eloszlatott minden találgatást, és megerősítette: gyermekáldás elé néznek. Az örömhírről a Liverpool is külön posztban emlékezett meg.

A bulvársajtó és a rajongók már jóval korábban sejtették Borka várandósságát: már márciusban észrevehető volt, hogy Borka ritkán posztol egész alakos képet, vagy éppen kezével, ruhával takarja a hasát. A várandósság ténye május végére teljesen egyértelmű lett.

Az örömteli várakozás során Buzsik Borka több alkalommal bepillantást engedett követőinek a babavárás pillanataiba, meghitt fotókon mutatta meg gömbölyödő pocakját és osztott meg érzékeny üzeneteket: "Örökké megvédelek" – írta egyik babafotóján.