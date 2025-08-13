Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Címlapsztár lett Szoboszlai Dominkból. A magyar válogatott csapatkapitánya és a Liverpool sztárja régi munkahelyén, a Red Bull-birodalom házi magazinjában, a Red Bulletin osztrák kiadásának címlapján pózol. Utam a csúcsra, hirdeti a kedvcsináló Szoboszlai képe mellett.

Nem ismeretlen közeg a médiaszereplés Szoboszlai Dominik számára. A magyar válogatott csapatkapitánya, a Liverpool sztárja és friss apuka Magyarországon már számos alkalommal szerepelt címlapon, most pedig Ausztriában került rá sor, hogy ő mosolyogjon az első oldalról.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Szoboszlai Dominik gestures during the pre-season friendly football match between Preston North End and Liverpool at Deepdale stadium in Preston, north-west England on July 13, 2025. Liverpool are to retire Diogo Jota's number 20 shirt in honour of the Portugal forward who was killed in a car crash this month. The club return to action for the first time since the July 3 tragedy at English Championship side Preston today. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik a focipályán és a címlapokon is otthonosan mozog
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Szoboszlai, a címlapsztár

A magyar válogatott csapatkapitánya a Liverpool előtt két olyan csapatban focizott, amelyek a Red Bull-birodalom részei. Salzburgban és Lipcsében is maradandót alkotott, mindkét városban sztárként kezelik, és így van ezzel a világ egyik legismertebb márkája is. Így kerülhetett a céges magazin, a Red Bulettin osztrák kiadásának a címlapjára.

Utam a csúcsra, hirdeti a cím a mosolygós kép mellett. A közösségi oldalról pedig további részleteket is megismerhetünk, egyebek között ilyeneket írnak a magyar sztárról.

  • A magyar futballszenzáció, Szoboszlai Dominik, aki már történelmet írt, és nem fog egyhamar leállni.
  • Legyen szó tűpontos passzokról, vagy a keresztlécet szétzúzó kihívásról (mert a hibázás nem opció), Dominik sztorija példája a kemény munkának, az alkalmazkodásnak és a nagy ambícióknak.
  • Hihetetlen utazás az édesapjával az édesapja edzésitől, a Red Bull Salzburgon át a Premier League-trófea magasba emeléséig.

Akit érdekel és még a német nyelvvel is jóban van, az itt tudja elolvasni a Szoboszlai-sztorit.

Kapcsolódó cikkek:

Telt ház előtt fogadhatják Szoboszlaiék a portugálokat
Szoboszlai szívfacsaró üzenete a távozó Liverpool-játékosnak, aki már boldog új csapatában
Szétszedték a Liverpool sztárját, Szoboszlai felemás osztályzatokat kapott
Szoboszlai Dominik gólpassza és gólja is kevés volt a Liverpool Szuperkupa-sikeréhez

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!