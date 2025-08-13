Nem ismeretlen közeg a médiaszereplés Szoboszlai Dominik számára. A magyar válogatott csapatkapitánya, a Liverpool sztárja és friss apuka Magyarországon már számos alkalommal szerepelt címlapon, most pedig Ausztriában került rá sor, hogy ő mosolyogjon az első oldalról.

Szoboszlai Dominik a focipályán és a címlapokon is otthonosan mozog

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Szoboszlai, a címlapsztár

A magyar válogatott csapatkapitánya a Liverpool előtt két olyan csapatban focizott, amelyek a Red Bull-birodalom részei. Salzburgban és Lipcsében is maradandót alkotott, mindkét városban sztárként kezelik, és így van ezzel a világ egyik legismertebb márkája is. Így kerülhetett a céges magazin, a Red Bulettin osztrák kiadásának a címlapjára.

Utam a csúcsra, hirdeti a cím a mosolygós kép mellett. A közösségi oldalról pedig további részleteket is megismerhetünk, egyebek között ilyeneket írnak a magyar sztárról.

A magyar futballszenzáció, Szoboszlai Dominik, aki már történelmet írt, és nem fog egyhamar leállni.

Legyen szó tűpontos passzokról, vagy a keresztlécet szétzúzó kihívásról (mert a hibázás nem opció), Dominik sztorija példája a kemény munkának, az alkalmazkodásnak és a nagy ambícióknak.

Hihetetlen utazás az édesapjával az édesapja edzésitől, a Red Bull Salzburgon át a Premier League-trófea magasba emeléséig.

Akit érdekel és még a német nyelvvel is jóban van, az itt tudja elolvasni a Szoboszlai-sztorit.

