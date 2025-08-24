Fucsovics Márton – aki a trófea mellé 109 640 dollárt (37,4 millió forint) kapott – a feleségével, a szuperszexi Molnár Ninivel közösen ünnepelte a sikert.

Együtt ünnepelt Fucsovics Márton és a szuperszexi Molnár Nini

Fotó: Winston-Salem Open/X

A szuperszexi Molnár Nini is ott volt a pályán

A torna a X-oldalán osztott meg egy képet a szerelmes párról, amelyen a pályán közösen örültek az újabb trófeának.

Csókkal pecsételve. Fucsovics Márton a két hete házasságban élő feleségével, Molnár Ninivel ünnepel

- írta a Winston-Salem Open a közösségi oldalán.

Sealed with a kiss 😘🏆



Marton Fucsovics celebrates with his wife of two weeks, Nini Molnar.#WSOpen pic.twitter.com/omM8GRGRjq — Winston-Salem Open (@WSOpen) August 24, 2025

Fucsovics Márton teniszező és Molnár Nini táskatervező két éve találtak egymásra, azóta pedig napról napra mélyülnek az egymást iránt táplált érzelmeik. Nemrég pedig az esküvőre is sor került. Az immár háromszoros ATP-tornagyőztes Fucsovics és szerelme meghitt körülmények között mondta ki a boldogító igent.

A fiatal pár az esküvő után azt is elárulta, hogy egyetértettek abban, hogy egy intimebb körben szeretnék megélni az esküvőt, kizárólag a családdal és a legközelebbi barátokkal.

"Ez a harmadik tornagyőzelmem, 33 és fél évesen már az öregebbek közé tartozom, de még itt vagyok" - nyilatkozta a győztes Fucsovics. "Tovább harcolok, és addig játszom, amíg csak tudok, mert még mindig élvezem a teniszt.

A mai meccs jó példa volt arra, hogyan kell kezelni a hullámvölgyeket, mert végig igazi hullámvasút volt, próbáltam mindig csak a következő pontra koncentrálni. Amikor lement a nap, lelassultak a labdák, ellenfelem pedig nagyon stabil volt hátulról, és várta a rövid labdákat. Amikor Botic visszajött a mérkőzésbe, próbáltam emelni a szintemet, és sikerült is. Nagyjából a világranglista hatvanadik helye köré jövök előre, most élvezem ezt a pillanatot, a jövő héten viszont már a US Openre koncentrálok" - tette hozzá.

Fucsovics Márton a pályán és azon kívül is nagyon boldog lehet, Molnár Nini pedig immár újdonsült feleségként ünnepelhetett.

A folytatásban nem sok ideje lesz a pihenésre Fucsovicsnak, mivel vasárnap már rajtol az amerikai nyílt bajnokság New Yorkban, ahol a 27. helyen kiemelt kanadai Denis Shapovalov vár rá az első fordulóban.