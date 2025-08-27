A 25 éves szuperszexi Ana Maria Markovic eddig Európában futballozott, legutóbb a portugál első osztályban szereplő Damainese csapatát erősítette, ahová a Braga elhagyása után szerződött.

A szuperszexi Ana Maria Markovic és Kiki Markovic együtt pózolnak a Brooklyn FC mezében

Fotó: Brooklyn FC/Instagram

Szuperszexi testvérpár a Brooklyn FC-ben

A „világ legszebb futballistájaként” is gyakran emlegetett támadónak ez az első amerikai szerződése. Húga, a 24 éves Kiki Markovic a svájci élvonalból, az FC Rapperswil‑Jonától érkezett.

A Brooklyn FC a 2024-ben alapított USL Super League tagja, amely az NWSL-lel rivalizálva alkotja az amerikai női labdarúgás legmagasabb szintjét. A New York-i klub második szezonjára készül, és az új igazolások nagy lendületet adhatnak a csapatnak.

Ana Maria Markovic az átigazolás bejelentésekor külön hangsúlyozta, milyen fontos számára, hogy testvérével együtt játszhat:

„A Brooklyn FC-hez igazolni óriási lépés számomra. Pályafutásom során rengeteg különleges helyen futballozhattam, de már most érzem ennek a városnak és klubnak az energiáját. Az pedig, hogy mindezt a húgommal élhetem át, még különlegesebbé teszi” – nyilatkozta.

Kiki is hasonlóan lelkesen várja az amerikai kalandot:

Egész életünkben együtt edzettünk és versenyeztünk, most pedig végre profi szinten is egy csapatban játszhatunk. Ez valóra vált álom számunkra. Mindent beleadok majd, hogy sikeres szezont zárjunk, és jó kapcsolatot építsünk ki a szurkolókkal.

A testvérpár nemcsak a pályán, hanem azon kívül is szoros viszonyt ápol: közösen alapították meg saját vállalkozásukat, egy svájci vegán fehérjeital-márkát, amely a Reloadz néven került piacra.

Ana Maria futballkarrierje mellett a közösségi médiában is óriási figyelmet kap: az Instagramon közel hárommillió követője van, ahol rendszeresen oszt meg pillanatokat az életéből és a pályafutásáról. Kiki szerényebb, közel 19 ezer fős követőtáborral rendelkezik, de nem valószínű, hogy ez sokáig így marad majd.

A Markovic-testvérek tehát nemcsak a horvát válogatott mezében, hanem mostantól New Yorkban is együtt bizonyíthatják tehetségüket.

