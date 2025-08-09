Live
Ma már a Real Madrid sztárjának, Eder Militaónak a boldog felesége Taina Castro, de nem is annyira régen még egy másik focistát szeretett. Taina Castro Militao korábban a Flamengo focistájának párja volt, aki ma már Eder Militao exével vigasztalódik.

Kicsit bonyolult így elsőre, de a Real Madrid Bajnokok Ligája-győztes focistája, Eder Militao és honfitársa, a szintén brazil focista, Leonardo Pereira párt cseréltek még 2024-ben. Pereira ma már Eder Militao exével, és gyermekének anyjával, a híres brazil influenszerrel, Karoline Limával van együtt. Militao pedig ezen a nyáron összeházasodott Taina Castro, brazil influenszerrel, aki Pereira felesége volt és van két közös gyerekük is.

taina castro
Taina Castro ma már Eder Militao felesége
Fotó: instagram.com/tainamilitao/

Taina Castro újra férjhez ment

Eder és ma már Taina Militao idén júliusban össze is házasodtak, de a hölgy nemrég arról nyilatkozott, hogy egyelőre nem áll készen arra, hogy közös gyerekük is legyen.

„Nem zárom ki az újabb gyermekvállalás lehetőségét, de nem erre vágyunk most. Komoly terveim vannak, amibe egyelőre egy újabb terhesség nem fér bele. Néha sorrendet kell felállítani, és már így is van három gyerek, akiről gondoskodhatunk” – mondta a 24 éves hölgy, aki az egészséges életmód elkötelezett híve, az Instagramon 443 ezren követik.

Galéria Taina Castro legszebb képeiből:

A Real Madrid sztárjának szexi felesége korábban egy másik focistának szült gyerekeket – galéria

 

