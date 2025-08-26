Öt fotóból álló bejegyzéssel jelentkezett az Instagramon Taylor Swift és Travis Kelce. A sztárpár rajongók millióit tartja lázban már két éve, most pedig úgy döntöttek, szintet lépnek a kapcsolatukban, ugyanis megtörtént a sokak által várva várt eljegyzés.

Travis Kelce és Taylor Swift két éve alkot egy párt

Fotó: PATRICK SMITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

„Az angoltanárod és a tornatanárod összeházasodik” – jelentette be a viccesen a lánykérést a sportvilág egyik leghíresebb sztárpárja. A megosztott romantikus fotókon Swift hatalmas gyémántgyűrűje is látható.

Taylor Swift eljegyzése felrobbantotta az internetet

A bejelentést követően özönlöttek a gratulációk a közösségi médiában, a pár Instagram-bejegyzését kevesebb mint 20 perc alatt több mint 1,8 millióan kedvelték, jelenleg pedig már 17 millió fölött jár. Többek között olyan sztárok gratuláltak, mint a Manchester United és a Real Madrid egykori legendája, David Beckham, a tízszeres Grammy-díjas és négyszeres Emmy-díjas amerikai popénekes, Justin Timberlake, de az NFL is éltette a párt.

Swift és Kelce két éve kezdett el randizni. Állítólag azt követően, hogy a tizennégyszeres Grammy-díjas amerikai énekesnő fellépett a Kansas City Chiefs stadionjában, bár egyes hírek szerint a háromszoros Super Bowl-győztes játékos már 2016-ban is csapta neki a szelet. Kapcsolatukat hivatalosan 2023 szeptemberében jelentették be, azóta pedig folyamatosan a figyelem középpontjában állnak: az októberben már 36. születésnapját ünneplő sportoló gyakran jelen van Swift koncertjein, de ugyancsak emlékezetes, ahogy az énekesnő megölelte és megcsókolta barátját, miután az megnyerte a Super Bowlt.

